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ЦСКА отново се измъчи, но победи и е в Топ 4

Носителят на Купата на България стигна до обрат срещу "Дунав" с красив късен гол

02 Авг. 2026
Авторът на първия гол за ЦСКА Жоел Зварц (в средата) се опитва да се пребори за топката между двама футболисти на "Дунав".
БГНЕС
Авторът на първия гол за ЦСКА Жоел Зварц (в средата) се опитва да се пребори за топката между двама футболисти на "Дунав".

ЦСКА продължава линията си от началото на сезона - не играе достатъчно убедително, но постига желания резултат. Така се случи и в домакинството срещу новия член на Първа лига "Дунав" в мач от III кръг. В крайна сметка ЦСКА спечели мача с 2:1, след като губеше.

Гостите от Русе откриха в 10-ата минута чрез капитана си Радослав Апостолов, който се възползва от грешка на Лео Перейра при изнасяне на топката и вкара с мощен удар. Изравняването дойде скоро - в 17-ата минута Жоел Зварц вкара третото си шампионатно попадение този сезон, след като топката му бе поднесена на тепсия от Мохамед Брахими.

Играта на ЦСКА през първата видимо изнерви треньора Христо Янев, който смени на почивката капитана Бруно Жордао, Теодор Иванов и Алехандро Пиедраита, а на тяхно място пусна съответно Стефано Сенси, Жан-Филип Гбамин и Йоанис Питас.

Натискът на "червените" се засили и в 55-ата минута Питас улучи левия страничен стълб на вратата на гостите. А там Георги Китанов изнесе силен мач, спасявайки удари на Лео Перейра, Петко Панайотов, Сенси и Питас. Но в 79-ата минута беше безпомощен при зрелищния далечен шут на Факундо Родригес, който вкара топката в горния ляв ъгъл.

С втората си победа в Първа лига носителят на Купата на България излезе на четвърто място със 7 т., колкото има и третият - "ЦСКА 1948". Двата отбора са на 2 точки след "Левски" и "Лудогорец". Успехът също така бе важен от психологическа гледна точка преди мачовете с "Макаби" (Тел Авив) от III квалификационен кръг за Лига Европа. Първият от тях е в четвъртък в Батуми, Грузия.

PFC CSKA Sofia vs. Dunav 2010 Ruse - Game Highlights
Date: 02-08-2026 ,Watch the Game Highlights from PFC CSKA Sofia vs. Dunav 2010 Ruse, 08/02/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: PFC CSKA Sofia, TeamB: Dunav 2010 Ruse, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
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ОТЗИВИ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев беше недоволен, въпреки победата: "Много неща не ми харесаха. В трети пореден мач влизаме изключително лошо в мача. Правим много слабо първо полувреме. Това не може да продължава занапред, защото в някой мач няма да ни стигнат силите и да имаме късмета да обърнем резултата. Поздравявам моите футболисти, че успяха да обърнат мача. Изморени сме емоционално физически и психически заради мача от четвъртък (б.ред. - с "Карабах"). Явно чисто емоционално много се изразходихме като отбор в мача в четвъртък. Трябва да изглеждаме от самото начало така, както завършихме мача. Аз трябва да направя така, че този отбор да върви напред. Това може да се случи само, когато играем сериозно. Не казвам, че футболистите подхождат несериозно, но когато излязат на терена липсва тази енергия. Факундо и Бруно трябваше да излязат на полувремето. Ние постоянно следим техните данни и не искаме някой от тях да се контузи. Теодор показа, че има проблеми от мача в четвъртък и бързо трябваше да взимаме решение. Искрено съжалявам, че не се получават мачовете, които играем в България. Опитваме се да променим някои неща в движение."

Колегата му от "Дунав" Емануел Луканов коментира: "Нищо не взехме. Трети двубой добре играем, с трите най-силни отбора в България играхме, имах чувството, че сме в Шампионската лига, Лига Европа и Лига на Конференцията - трите турнира ги изиграхме. Следващите мачове ще са по-трудни - вече трябва да вземем точки, да гоним победи. Дори да не сме толкова красиви, да не кажа друга дума, но да вземем точки. Няма да е лесно. Предупредил съм момчетата, но не ни остава нищо друго освен да работим. Днес се получи хубав мач за неутралния зрител. Вкарахме гол в началото, но пак позволяваме по нелеп начин да ни отбележат гол - затворихме отляво, те ни пробиха отдясно. Малко усилия не ни достигнаха да блокираме специално в тази ситуация. Малко горчивина остава."

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Ключови думи:

ЦСКА, Христо Янев, Дунав Русе, Емануел Луканов

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