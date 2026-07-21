ПЪРВА ЛИГА, II КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)

24 юли (петък)
"Арда" - "Славия" 1:0
(Кабов 90+3)
Арда - Славия 1:0 /репортаж/
Арда - Славия 1:0 /репортаж/
25 юли (събота)
"ЦСКА 1948" - "Ботев" (Вр) 2:1
(Кребс 19, Ат. Илиев 78; М. Петков 63)
"Локомотив 1929" (Сф) - "Левски" 1:2
(Делев 63; Рейналдо 77, Сержиньо 82)
Date: 25-07-2026 ,Watch the Condensed Game from Lokomotiv Sofia vs. Levski Sofia, 07/25/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Lokomotiv Sofia, TeamB: Levski Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
Date: 25-07-2026 ,Watch the Condensed Game from Lokomotiv Sofia vs. Levski Sofia, 07/25/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Lokomotiv Sofia, TeamB: Levski Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
26 юли (неделя)
"Черно море" - "Спартак 1918" (Вн) 0:3
(Грънчов 33, Стояновски 88, Соуза 90+4)
Date: 26-07-2026 ,Watch the Game Highlights from Cherno More vs. FK Spartak 1918 Varna, 07/26/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Cherno More, TeamB: FK Spartak 1918 Varna, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parame
Date: 26-07-2026 ,Watch the Game Highlights from Cherno More vs. FK Spartak 1918 Varna, 07/26/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Cherno More, TeamB: FK Spartak 1918 Varna, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parame
"Локомотив" (Пд) - "Септември" (Сф) 2:1
(Лами 5, Йонашчъ 89-авт; Джамов 45)
Date: 26-07-2026 ,Watch the Game Highlights from PFC Lokomotiv Plovdiv vs. PFK Septemvri Sofia, 07/26/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: PFC Lokomotiv Plovdiv, TeamB: PFK Septemvri Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , Clo
Date: 26-07-2026 ,Watch the Game Highlights from PFC Lokomotiv Plovdiv vs. PFK Septemvri Sofia, 07/26/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: PFC Lokomotiv Plovdiv, TeamB: PFK Septemvri Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , Clo
27 юли (понеделник)
"Дунав" - "Лудогорец" 0:2
(Текпетей 14, Круз 47)
Date: 27-07-2026 ,Watch the Game Highlights from Dunav 2010 Ruse vs. Ludogorets Razgrad PFK, 07/27/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Dunav 2010 Ruse, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime
Date: 27-07-2026 ,Watch the Game Highlights from Dunav 2010 Ruse vs. Ludogorets Razgrad PFK, 07/27/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Dunav 2010 Ruse, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime
ЦСКА - "Ботев" (Пд) 3:2
(Зварц 41, 89, Питас 90+1; Алгара 38, Чандъров 90+4)
ЦСКА победи Ботев Пловдив с 3:2 в атрактивен мач от втория кръг на първенството.
ЦСКА победи Ботев Пловдив с 3:2 в атрактивен мач от втория кръг на първенството.
ГОЛМАЙСТОРИ:
2 гола: Жоел Зварц (ЦСКА), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);
1 гол: Ангел Грънчов, Рикардо Соуза и Джойс Читоку ("Спартак 1918"), Мамаду Диало, Фредерик Масиел, Флориан Кребс и Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Кристиан Димитров, Акрам Бурас, Рейналдо и Сержиньо ("Левски"), Денислав Минчев ("Дунав"), Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Бирсент Карагерен и Атанас Кабов ("Арда"), Ивайло Чочев, Бърнард Текпетей и Руан Круз ("Лудогорец"), Васил Панайотов ("Черно море"), Димитър Костадинов и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Асен Чандъров, Карлос Меоти и Карлос Алгара ("Ботев", Пд), Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Йоанис Питас (ЦСКА).
АВТОГОЛОВЕ
Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд).
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