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ПЪРВА ЛИГА, II КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)

27 Юли 2026Обновена

24 юли (петък)

"Арда" - "Славия"  1:0
(Кабов 90+3)

Арда - Славия 1:0 /репортаж/
Арда - Славия 1:0 /репортаж/
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25 юли (събота)

"ЦСКА 1948" - "Ботев" (Вр) 2:1
(Кребс 19, Ат. Илиев 78; М. Петков 63)

"Локомотив 1929" (Сф) - "Левски"  1:2
(Делев 63; Рейналдо 77, Сержиньо 82)

Локомотив София - Левски 1:2 /репортаж/
Date: 25-07-2026 ,Watch the Condensed Game from Lokomotiv Sofia vs. Levski Sofia, 07/25/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Lokomotiv Sofia, TeamB: Levski Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
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26 юли (неделя)

"Черно море" - "Спартак 1918" (Вн)  0:3
(Грънчов 33, Стояновски 88, Соуза 90+4)

Черно море - Спартак Вн 0:3 /репортаж/
Date: 26-07-2026 ,Watch the Game Highlights from Cherno More vs. FK Spartak 1918 Varna, 07/26/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Cherno More, TeamB: FK Spartak 1918 Varna, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parame
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"Локомотив" (Пд) - "Септември" (Сф)  2:1
(Лами 5, Йонашчъ 89-авт; Джамов 45)

PFC Lokomotiv Plovdiv vs. PFK Septemvri Sofia - Game Highlights
Date: 26-07-2026 ,Watch the Game Highlights from PFC Lokomotiv Plovdiv vs. PFK Septemvri Sofia, 07/26/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: PFC Lokomotiv Plovdiv, TeamB: PFK Septemvri Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , Clo
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27 юли (понеделник)

"Дунав" - "Лудогорец"  0:2
(Текпетей 14, Круз 47)

Дунав Русе - Лудогорец 0:2 /репортаж/
Date: 27-07-2026 ,Watch the Game Highlights from Dunav 2010 Ruse vs. Ludogorets Razgrad PFK, 07/27/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Dunav 2010 Ruse, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime
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ЦСКА - "Ботев" (Пд)  3:2
(Зварц 41, 89, Питас 90+1; Алгара 38, Чандъров 90+4)

ЦСКА - Ботев Пд 3:2 /репортаж/
ЦСКА победи Ботев Пловдив с 3:2 в атрактивен мач от втория кръг на първенството.
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ГОЛМАЙСТОРИ:

2 гола: Жоел Зварц (ЦСКА), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);

1 гол: Ангел Грънчов, Рикардо Соуза и Джойс Читоку ("Спартак 1918"), Мамаду Диало, Фредерик Масиел, Флориан Кребс и Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Кристиан Димитров, Акрам Бурас, Рейналдо и Сержиньо ("Левски"), Денислав Минчев ("Дунав"), Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Бирсент Карагерен и Атанас Кабов ("Арда"), Ивайло Чочев, Бърнард Текпетей и Руан Круз ("Лудогорец"), Васил Панайотов ("Черно море"), Димитър Костадинов и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Асен Чандъров, Карлос Меоти и Карлос Алгара ("Ботев", Пд), Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Йоанис Питас (ЦСКА).

 

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд).

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Първа лига

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