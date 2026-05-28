Трансферите в Първа лига - лято 2026 г.

Костадин Илиев отново ще играе за "ЦСКА 1948" след 3 години в "Монтана".

"ЦСКА 1948"

Вицешампионът обяви първия си нов играч за предстоящия сезон. Това е централният защитник Костадин Илиев (24 г.), който от 2023 г. игра в "Монтана". Той е бил вече в "ЦСКА 1948", но в дублиращия отбор - през сезон 2021/22.

"ЛЕВСКИ"

Шампионът се раздели с ганайския халф Карлос Охене.

ЦСКА

Носителят на Купата на България поднови договора на треньора Христо Янев за 2 години, но се раздели с халфа Илиан Илиев-младши и защитника Иван Турицов.

"ЧЕРНО МОРЕ"

Варненският клуб предприе мащабна чистка след неуспешния сезон. Напуснаха капитанът Васил Панайотов, Асен Чандъров, Цветомир Панов и Влатко Дробаров.

"АРДА"

Клубът от Кърджали се раздели с вратаря Ивайло Неделчев и с четирима защитници - Пламен Крачунов, Емил Виячки, Густаво Каскардо и Джелал Хюсеинов.

"БОТЕВ" (ПД)

Пловдивският клуб си върна за треньор Станислав Генчев. Първият напускащ е гръцкият защитник Константинос Балоянис.

"СЛАВИЯ"

"Белите" освободиха от състава защитника Лука Иванов и нападателя Любомир Костов.