Трансферите в Първа лига - лято 2026 г.

"ЦСКА 1948"
Вицешампионът обяви първия си нов играч за предстоящия сезон. Това е централният защитник Костадин Илиев (24 г.), който от 2023 г. игра в "Монтана". Той е бил вече в "ЦСКА 1948", но в дублиращия отбор - през сезон 2021/22.
"ЛЕВСКИ"
Шампионът се раздели с ганайския халф Карлос Охене.
ЦСКА
Носителят на Купата на България поднови договора на треньора Христо Янев за 2 години, но се раздели с халфа Илиан Илиев-младши и защитника Иван Турицов.
"ЧЕРНО МОРЕ"
Варненският клуб предприе мащабна чистка след неуспешния сезон. Напуснаха капитанът Васил Панайотов, Асен Чандъров, Цветомир Панов и Влатко Дробаров.
"АРДА"
Клубът от Кърджали се раздели с вратаря Ивайло Неделчев и с четирима защитници - Пламен Крачунов, Емил Виячки, Густаво Каскардо и Джелал Хюсеинов.
"БОТЕВ" (ПД)
Пловдивският клуб си върна за треньор Станислав Генчев. Първият напускащ е гръцкият защитник Константинос Балоянис.
"СЛАВИЯ"
"Белите" освободиха от състава защитника Лука Иванов и нападателя Любомир Костов.