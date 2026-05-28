Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Трансферите в Първа лига - лято 2026 г.

"ЦСКА 1948" привлече от "Монтана" бивш свой защитник

Днес, 18:56
Костадин Илиев отново ще играе за "ЦСКА 1948" след 3 години в "Монтана".
Фейсбук/ЦСКА 1948
Костадин Илиев отново ще играе за "ЦСКА 1948" след 3 години в "Монтана".

"ЦСКА 1948"

Вицешампионът обяви първия си нов играч за предстоящия сезон. Това е централният защитник Костадин Илиев (24 г.), който от 2023 г. игра в "Монтана". Той е бил вече в "ЦСКА 1948", но в дублиращия отбор - през сезон 2021/22.

 

"ЛЕВСКИ"

Шампионът се раздели с ганайския халф Карлос Охене.

 

ЦСКА

Носителят на Купата на България поднови договора на треньора Христо Янев за 2 години, но се раздели с халфа Илиан Илиев-младши и защитника Иван Турицов. 

 

"ЧЕРНО МОРЕ"

Варненският клуб предприе мащабна чистка след неуспешния сезон. Напуснаха капитанът Васил Панайотов, Асен Чандъров, Цветомир Панов и Влатко Дробаров.

 

"АРДА"

Клубът от Кърджали се раздели с вратаря Ивайло Неделчев и с четирима защитници - Пламен Крачунов, Емил Виячки, Густаво Каскардо и Джелал Хюсеинов.

 

"БОТЕВ" (ПД)

Пловдивският клуб си върна за треньор Станислав Генчев. Първият напускащ е гръцкият защитник Константинос Балоянис.

 

"СЛАВИЯ"

"Белите" освободиха от състава защитника Лука Иванов и нападателя Любомир Костов.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Първа лига

Още новини по темата

ПЪРВА ЛИГА, БАРАЖИ - РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)
28 Май 2026

ПЪРВА ЛИГА, XXXVI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
25 Май 2026

ПЪРВА ЛИГА, XXXV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
18 Май 2026

"Монтана" не успя да се задържи в Първа лига
14 Май 2026

ПЪРВА ЛИГА, XXXIV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
14 Май 2026

15 от 16 клуба в Първа лига поискаха ултимативно нов договор за ТВ права
14 Май 2026

ПЪРВА ЛИГА, XXXIII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
10 Май 2026

Трансферите в Първа лига - сезон 2025/26
08 Май 2026

БФС отказа лиценз на "Берое" за Първа лига
08 Май 2026

В Първа лига работят най-възрастните треньори
06 Май 2026

ПЪРВА ЛИГА, XXXII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
03 Май 2026

ПЪРВА ЛИГА, XXXI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
27 Апр. 2026

ПЪРВА ЛИГА, ХХХ КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
16 Апр. 2026

ПЪРВА ЛИГА, ХХIХ КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
10 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса