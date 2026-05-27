"Ботев" (Пд) заложи на познат треньор - Станислав Генчев

Станислав Генчев се завърна като треньор на "Ботев" (Пд). Той беше представен официално днес, но за назначението му се знаеше неофициално още преди да напусне поста си в "Локомотив 1929" (Сф) на 27 април.
За 45-годишния Генчев това ще е втори престой като наставник в пловдивския клуб. Първият му не бе особено дълъг и успешен - от 8 юни до 22 август 2023 г. През този период той не спечели нито една победа и записа 2 равенства и 4 загуби в 6 официални мача.
Въпреки това от "Ботев" решиха именно Генчев да бъде човекът, който да изпълни високите цели пред отбора, с които предшествениците му Николай Киров и Димитър Димитров не се справиха.
Досегашният временен наставник Лъчезар Балтанов, който водеше "Ботев" от 18 февруари насам, ще остане в треньорския екип като асистент на Генчев. В екипа влизат също Живко Миланов и Йордан Господинов, които ще бъдат съответно първи асистент и отговорник за вратарите.
"За мен и моя екип е изключително голяма чест да застанем начело на такъв голям отбор като "Ботев" (Пловдив). При предишния престой аз загубих реномето си, че бях 6 мача без победа, но пък спечелих голям опит. Бих казал, че научих много повече, дори и например от периода ми в "Крумовград", когато имахме доста добри резултати.
Сега отборът има изградено ядро и ни трябва само подсилване в определени позиции. Очаквам да привлечем поне трима качествени български футболисти. Имаме общо виждане и цели - "Ботев" трябва да играе в Европа. Всички ще направим каквото е необходимо тези цели да бъдат изпълнени. Доверието между нас в клуба е много голямо. Когато има доверие, работата е много по-лесна", заяви Генчев при представянето си.
Собственикът на клуба Илиян Филипов пък заяви, че новият треньор се ползва с пълното му доверие и договорът му ще е безсрочен. "Спокоен и сигурен съм със Станислав Генчев. Клубът няма и няма да има спортен директор. Селекцията винаги се прави от треньорския щаб. Не е нужен спортен директор", каза още Филипов. Той допълни, че през следващия сезон "Ботев" ще има отново дублиращ отбор, който ще участва във Втора лига.
Един от любимците на феновете - Константинос Балоянис, ще напусне клуба, тъй като договорът му няма да бъде подновен. Гъркът е един от двамата чужденци с най-много мачове в историята на "Ботев" - 107. Толкова има и чешкият вратар Томаш Иршак.
"Ботев" ще се събере на 10 юни за началото на лятната си подготовка, която ще се проведе изцяло на клубната база в "Коматево".