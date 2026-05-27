"Ботев" (Пд) заложи на познат треньор - Станислав Генчев

Станислав Генчев позира с шалче на "Ботев" (Пд) в деня на завръщането си като треньор на отбора.

Станислав Генчев се завърна като треньор на "Ботев" (Пд). Той беше представен официално днес, но за назначението му се знаеше неофициално още преди да напусне поста си в "Локомотив 1929" (Сф) на 27 април.

За 45-годишния Генчев това ще е втори престой като наставник в пловдивския клуб. Първият му не бе особено дълъг и успешен - от 8 юни до 22 август 2023 г. През този период той не спечели нито една победа и записа 2 равенства и 4 загуби в 6 официални мача.

Въпреки това от "Ботев" решиха именно Генчев да бъде човекът, който да изпълни високите цели пред отбора, с които предшествениците му Николай Киров и Димитър Димитров не се справиха.

Досегашният временен наставник Лъчезар Балтанов, който водеше "Ботев" от 18 февруари насам, ще остане в треньорския екип като асистент на Генчев. В екипа влизат също Живко Миланов и Йордан Господинов, които ще бъдат съответно първи асистент и отговорник за вратарите.

"За мен и моя екип е изключително голяма чест да застанем начело на такъв голям отбор като "Ботев" (Пловдив). При предишния престой аз загубих реномето си, че бях 6 мача без победа, но пък спечелих голям опит. Бих казал, че научих много повече, дори и например от периода ми в "Крумовград", когато имахме доста добри резултати.

Сега отборът има изградено ядро и ни трябва само подсилване в определени позиции. Очаквам да привлечем поне трима качествени български футболисти. Имаме общо виждане и цели - "Ботев" трябва да играе в Европа. Всички ще направим каквото е необходимо тези цели да бъдат изпълнени. Доверието между нас в клуба е много голямо. Когато има доверие, работата е много по-лесна", заяви Генчев при представянето си.

Собственикът на клуба Илиян Филипов пък заяви, че новият треньор се ползва с пълното му доверие и договорът му ще е безсрочен. "Спокоен и сигурен съм със Станислав Генчев. Клубът няма и няма да има спортен директор. Селекцията винаги се прави от треньорския щаб. Не е нужен спортен директор", каза още Филипов. Той допълни, че през следващия сезон "Ботев" ще има отново дублиращ отбор, който ще участва във Втора лига.

Един от любимците на феновете - Константинос Балоянис, ще напусне клуба, тъй като договорът му няма да бъде подновен. Гъркът е един от двамата чужденци с най-много мачове в историята на "Ботев" - 107. Толкова има и чешкият вратар Томаш Иршак.

"Ботев" ще се събере на 10 юни за началото на лятната си подготовка, която ще се проведе изцяло на клубната база в "Коматево".