"Локо" (Пд) е на бараж за Европа след тотален срив на "Черно море"

"Черно море" бе много близо до бараж за място в Лигата на конференцията, но изпусна нелепо чудесната възможност. На варненци им стигаше и равенство в домакинството срещу "Арда" в последния кръг във втората група от Първа лига, но в крайна сметка гостите от Кърджали спечелиха с 3:2.

А всичко се нареждаше за тима, воден от Илиан Илиев. "Черно море" поведе в 8-ата минута чрез Асен Дончев и удържа аванса до почивката. Последва обаче обрат за "Арда" само за 7 минути с два гола на Бирсент Карагарен (46, 53). Варненци все пак успяха да изравнят бързо - Давид Телеш направи 2:2 в 56-ата минута. При този резултат "Черно море" пак оставаше на петото място, т.е. първата позиция в групата. Но тимът не успя да издържи до края - в 72-ата мин. Серкан Юсеин вкара нов гол за "Арда", който се оказа и победен.

От ситуацията се възползва "Локомотив" (Пд), който спечели с 2:1 последното градско дерби за сезона срещу "Ботев". Двата гола за успеха вкара нидерландецът Жоел Цварц - в 21-ата и 54-ата мин. Между тях за "Ботев" се разписа Никола Илиев от пряк свободен удар в 34-ата мин.

След този развой в последния кръг "Локомотив" завърши пети с 55 т. и в петък ще спори за квота в Европа срещу "Лудогорец". Шести е "Арда" с 54 т. и по-добър баланс от "Черно море" в директните двубои. На осма позиция остана "Ботев" (Пд) с 46 т.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Локомотив" (Пд) Душан Косич заяви след победата над "Ботев" (Пд) и класирането за баража за Лигата на конференцията: "Невероятен мач днес, поздравления за отборите! Страхотен ден за нас. Днес ще празнуваме, утре ще мислим за предстоящото. Който и да ни се падне в баража, ще сме готови."

Колегата му от "Ботев" (Пд) Лъчезар Балтанов каза след загубата в градското дерби: "Сега е време за равносметки - ние се докарахме да играем такива мачове. За това футболът е хубава игра - да се играят дербита и естествено, че ни тежи. Всеки един от футболистите да си направи равносметка сам за себе си. Ние като треньорски екип, ръководство ще направим анализ на това, което се случи. Нямаме никакво оправдание, особено за днешния мач. Вторият гол даже не ми се коментира - детински гол. Оттук насетне ще се взимат решения. За това време, което бях, давах всичко от себе си. Денонощно на базата. Правихме много, много неща. Футболистите имат много потенциал, просто трябва да покажат понякога и малко повече сърце и желание. Има много качество, просто трябва още малко екстра от тях, за да побеждават в такива дербита. В дербито може да се победи с не толкова красив футбол, с характер, воля и сърце, както трябва да бъде. Така ги разбирам нещата."

Илиан Илиев ("Черно море") не бе категоричен за бъдещето си след загубата: "Това беше най-доброто ни първо полувреме през втория полусезон. Грешките, които допуснахме за головете на противника - естествено не сме доволни. При липсата на Живко Атанасов има хаос в защитата ни. Щом не сме на бараж, значи не сме го заслужавали. Асен Дончев можеше още в 25-ата минута да затвори мача с втори гол. Момчетата показаха коренно различно отношение, за което съм доволен, но няма как да сме доволни, след като загубихме. Най-много "Локомотив" (Пловдив) заслужаваше да е пети и да играе бараж. Труден втори полусезон. Имаше спадове, имаше и добри моменти. Никой нищо не знае за бъдещето. Ако има нещо да се научава, ще се научи. На момчетата, на които им изтичат договорите също нищо не мога да им кажа."

Наставникът на "Арда" Александър Тунчев бе със смесени чувства - удовлетвореност от победата над "Черно море", но и съжаление, че отборът му не достигна до бараж. "Щом не сме успели да постигнем целта, има леко разочарование в нас, но мисля, че направихме един добър завършек. Първото полувреме бяхме излезли все едно идваме просто да мине мачът, да се прибираме и да си почиваме. "Черно море" беше доста по-агресивен през първото полувреме, печелеха първи и втори топки. Това нещо на нас ни попречи. Променихме се през второто полувреме и мисля, че изглеждахме по различен начин. Успяхме, но грешките, които допуснахме в плейофите, ни костваха това да играем бараж за Европа. Стараем се да играем добър футбол. На моменти това не се получава. Трябва да има победи, за да може това, което аз го изисквам, да може да се получава, да има по-голямо спокойствие във футболистите."