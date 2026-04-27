Станислав Генчев се раздели с "Локо" (Сф) с равенство

Станислав Генчев изведе тази вечер "Локомотив 1929" (Сф) за последно като треньор. Той напусна поста си след домакинството срещу "Септември" от XXXI кръг на Първа лига и I кръг от втората фаза. Мачът на стадион "Локомотив" завърши 1:1.

Решението за раздялата с наставника е взето преди няколко дни, след като стана ясно, че Генчев не е изпълнил поставената цел - влизане в първата осмица. Освен това вече бе ясно, че през следващия сезон той ще води друг отбор. По всяка вероятност това ще е "Ботев" (Пд).

До края на първенството треньорските функции в "Локомотив 1929" (Сф) ще изпълнява главният мениджър на детско-юношеската школа на клуба Александър Георгиев, съобщи "Спортал". Той бе помощник на Ясен Петров в националния отбор и е работил с него в три китайски клуба. Бил е и селекционер на юношеските национални отбори до 17 и до 19 г.

Вторият престой на Станислав Генчев в "Локомотив 1929" започна от 30 май м.г. и не бе толкова успешен, колкото първия (май 2022 - юни 2023), когато работата на специалиста бе високо оценена и той получи оферта от "Ботев" (Пд). Любопитното е, че сега най-вероятната му следваща длъжност е тъкмо в този пловдивски клуб.

Заедно с Генчев напускат асистентът му Живко Миланов и отговорникът за вратарите Йордан Господинов, които се очаква да го последват в следващия му отбор.

НА РАЗДЯЛА

След равенството със "Септември" Станислав Генчев даде последното си изявление като треньор на "Локомотив 1929": "След като не се класирахме в Топ 8, имаме достатъчно точки, не сме притиснати от това, дали ще изпаднем, настроението и тонусът паднаха, тъй като не изпълнихме основната цел. В следващите мачовете момчетата ще покажат истинските си възможности, знаят какво е "Локомотив" (София). Пожелавам им успех, тъй като си тръгвам след днешния мач. Това е решение, което бях взел за себе си, че ако не се класираме в първите 8, ще напусна "Локомотив" (София). Не успяхме по доста драматичен начин. До последно бяхме в борбата, но не успяхме. Особено влияние изигра мачът във Враца, когато водехме 2:0, но загубихме. Борихме се докрай, но не винаги нещата се получават така, както искаме."