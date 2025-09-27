ЦСКА само помириса победата в дебюта на новия треньор

Третият треньор, който води ЦСКА този сезон, не успя да донесе победа на тима в първия си мач. Под ръководството на Христо Янев "червените" завършиха 1:1 в гостуването си срещу "Локомотив 1929" (Сф) в двубой от Х кръг на Първа лига. Това бе трети пореден мач без успех за ЦСКА след загубата с 0:1 от "Арда" (б.ред. - последен мач с наставник Душан Керкез) и равенството 1:1 с "Ботев" (Вр) (б.ред. - при временния треньор Валентин Илиев).

В 43-ата мин. Йоанис Питас зарадва Христо Янев с гол, дошъл с доза късмет, след като при удара топката се удари в играч на "Локомотив 1929" и подлъга вратаря Мартин Величков.

В 77-ата мин. домакините изравниха от дузпа, отсъдена за нарушение на бразилеца Пастор срещу Спас Делев. Наказателният удар беше изпълнен точно от Георги Минчев - 1:1.

Пред втората част играчите на ЦСКА не успяха да създадат достатъчно добро положение, от което да удвоят аванса си, а след изравняването да вкарат победния гол. Вместо това за малко не получиха второ попадение, но бразилецът Кауе Карузо не улучи вратата.

В края на мача се запомни крайното решение на Янев, който пусна в игра Мохамед Брахими в 83-ата мин., но десетина минути по-късно го смени. "За малкото време, в което игра, загуби всички топки, които можеха да ни помогнат. Пуснахме го, за да създаде опасности за защитата на "Локомотив", а той ни създаде повече проблеми на нас", обясни треньорът след края.

След този двубой ЦСКА има вече шест равенства от началото на сезона и е на 12-ото място във временното класиране. По този показател равен на "червените" в Първа лига е само "Локомотив 1929", който също шест пъти е завършвал наравно.

ОТЗИВИ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви след края: "Много неща не достигнаха. Далеч сме от играта, която ЦСКА трябва да показва. Видях много слабости в играта. Ясно е, че имаме да свършим много работа. Току-що излязох от съблекалнята и казах, че ако искаме да променим резултатите, трябва да работим като луди. Постоянството, самочувствието... Не мога да си представя, че водим с 1:0 и нямаме контрол върху топката. Липсата на креативност също е фактор, който оказва голямо влияние. Не мога да бъда доволен, когато си отбелязал един гол, когато си създал малко добри ситуации, от които отборът да се възползва. Имаме двама добри нападатели, но няма кой да ги захранва с топки. Това, което днес видях, ме кара да си мисля, че трябва да върна самочувствието на отбора, да ги накарам да са уверени в това, което правят и да се запозная с всички силни страни на играчите, за да ги накарам да правят, това което могат."

Наставникът на "Локомотив 1929" (Сф) Станислав Генчев беше недоволен от съдийството. "Категорично по-добрият отбор на терена беше нашият. Вкарахме един гол, пропуснахме поне още три. Пълният обрат много щеше да ни прилича на фона на показаното, особено през второто полувреме. Много е трудно срещу 14 човека и още трима във ВАР. ЦСКА има достатъчно добри футболисти, нямат нужда от такава помощ, защото се заблуждават, че правят нещо. Надявам се повече да не говоря за съдиите, но това са неща, които изключително много влияят от мача. Получихме гол в много неудобна част от мача. Това е изключително голямо психологическо предимство за всеки един противник. През първото полувреме отново ние бяхме отбора с по-чисти положения за гол. През второто променихме ритъма на игра и бяхме по-агресивни, когато имаше отбита топка. Това, което показахме днес, вдъхва увереност. Не е лесно да надиграеш ЦСКА. В предишните мачове ЦСКА имат лоши резултати, но не помня някой да ги е надиграл толкова категорично, колкото днес ние успяхме", каза той.