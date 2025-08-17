Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Левски" пропусна чудесен шанс да оглави Първа лига

Нулевите равенства в Разград и Враца оставиха "Лудогорец" начело в класирането

17 Авг. 2025
Френското крило на "Левски" Карл Фабиен се опитва неуспешно да пробие през трима футболисти на "Ботев" (Вр).
СПОРТАЛ
Френското крило на "Левски" Карл Фабиен се опитва неуспешно да пробие през трима футболисти на "Ботев" (Вр).

"Левски" не се възползва от удобна възможност да стане лидер в класирането на Първа лига след V кръг. В първия мач за деня шампионът "Лудогорец" не успя да победи като домакин "Локомотив 1929" (Сф) и завърши 0:0. Това бе и първа точка, която столичният клуб печели като гост в Разград до момента. А "Лудогорец" прекъсна безгрешния си ход до момента в първенството и е с 13 т.

Лудогорец - Локомотив София 0:0 /репортаж/
Date: 17-08-2025 ,Watch the Game Highlights from Ludogorets Razgrad PFK vs. Lokomotiv Sofia, 08/17/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: Ludogorets Razgrad PFK, TeamB: Lokomotiv Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime
vbox7.com

"Левски", който бе другият отбор само с победи след първите четири кръга, обаче също сгреши и завърши 0:0 в гостуването си срещу "Ботев" (Вр). По този начин "сините" също са с 13 т. и остават втори с по-лоша голова разлика от разградчани (+9 за "Левски" срещу +10 за "Лудогорец").

Дали заради ротациите в състава, дали заради умората от реванша със "Сабах", дали заради пазене за предстоящия плейоф срещу АЗ "Алкмаар" в четвъртък, но футболистите на "Левски" играха доста лежерно до почивката. Всъщност се разиграха по-сериозно чак в последния половин час. Тогава обаче насреща им бе вратарят на "Ботев" Димитър Евтимов, който спаси три опасни шута на Рилдо в 64-ата мин. и един на Радослав Кирилов.

ОТЗИВИ

Доволният треньор на "Ботев" (Вр) Христо Янев заяви след равенството: "Показахме много характер. Искам да поздравя цялата съблекалня. Показаха дух, кураж и показаха нещо, което ни липсваше до момента - да не се предаваме, когато ни натискат. Срещнахме силен "Левски", с бързи футболисти. Успяхме да измъкнем точката. "Левски" игра по-добър футбол, създаде повече голови ситуации, затрудни ни, но знаехме какво ще правят на терена. Най-добрата оценка, която хората и обществеността ни дават е пълният стадион. Подкрепят ни от първата минута. Искам да дам всичко възможно от себе си, градът да се гордее с нас."

Испанецът Хулио Веласкес ("Левски") реши да не критикува играчите си: "Направихме един мач, в който заслужавахме победата. Бяхме по-добри, без съмнение. Знаем добре, че този съперник се възползва от силните си страни у дома, играе директно, разделя линиите на противниците и при пространства може да те накаже на контраатака. Имахме много атаки, ръководехме мача. Нормалното беше да спечелим. За да спечелиш, трябва да си ефективен пред гола. Това ни липсваше днес. Без съмнение мач, който заслужавахме да спечелим. Много съм горд с всички мои футболисти. Ако едно равенство ти наруши ритъма, това би било проблем. Няма какво негативно да кажа за моя отбор. Супер горд съм с футболистите. Нямам никакви забележки към никого. Играчите оставиха сърцата си на терена."

Наставникът на "Локомотив 1929" (Сф) Станислав Генчев, който е водил преди "Лудогорец", каза след историческата точка: "Във фаза защита съм доволен, в атака можем повече. Този мач трябваше да е задължителна победа за съперника. Имахме ситуации и през първото, и през второто полувреме. Като цяло заслужено спечелихме точка заради начина, по който играхме в защита, и борбата, която показахме. Със сигурност точката ще вдъхне самочувствие. Ние сме отбор на няколко месеца."

Колегата му от "Лудогорец" Руи Мота коментира: "Просто не успяхме да вкараме. Имахме 19 удара, две греди. Нямахме късмет. Започнахме много добре в първите 20 минути, движихме топката по оптимален начин. През втората част опитахме абсолютно всичко, но днес не заслужавахме да загубим тези две точки. Имахме качество в предни позиции, но ни липсваше последното докосване, последният пас. Създадохме много положения. Успяхме да спрем техните опити за нападение към нашата врата, но е трудно за нас да приемем крайния резултат. Просто трябваше да отбележим."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Левски, Лудогорец, Хулио Веласкес, Христо Янев, Станислав Генчев, Руи Мота

Още новини по темата

Хулио Веласкес ще е без трима важни играчи във Враца
16 Авг. 2025

"Левски" изкара най-много пари от евротурнирите досега
16 Авг. 2025

"Левски" и ЦСКА обявиха силни трансфери в един ден
15 Авг. 2025

"Левски" и "Арда" маршируват към Лигата на конференцията
14 Авг. 2025

"Лудогорец" се сбогува горчиво с Шампионската лига
12 Авг. 2025

Късна победа доближи "Левски" до плейоф в Лигата на конференцията
07 Авг. 2025

Греда попречи на "Лудогорец" да победи "Ференцварош" в ШЛ
06 Авг. 2025

Веласкес забрани в "Левски" да се приемат за фаворити утре
06 Авг. 2025

Руи Мота: Роби Кийн е добър треньор, но ни е ясен
05 Авг. 2025

Кошмар застана на пътя на "Лудогорец" към Шампионската лига
04 Авг. 2025

"Левски" остана на върха след късна победа над "Славия"
03 Авг. 2025

Фен на "Левски" е арестуван в Брага за притежание на оръжие
02 Авг. 2025

Веласкес: 25 пъти гледах - чиста дузпа, но не ме е яд
02 Авг. 2025

Гол в продълженията пречупи "Левски" в Португалия
01 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар