"Левски" пропусна чудесен шанс да оглави Първа лига

"Левски" не се възползва от удобна възможност да стане лидер в класирането на Първа лига след V кръг. В първия мач за деня шампионът "Лудогорец" не успя да победи като домакин "Локомотив 1929" (Сф) и завърши 0:0. Това бе и първа точка, която столичният клуб печели като гост в Разград до момента. А "Лудогорец" прекъсна безгрешния си ход до момента в първенството и е с 13 т.

"Левски", който бе другият отбор само с победи след първите четири кръга, обаче също сгреши и завърши 0:0 в гостуването си срещу "Ботев" (Вр). По този начин "сините" също са с 13 т. и остават втори с по-лоша голова разлика от разградчани (+9 за "Левски" срещу +10 за "Лудогорец").

Дали заради ротациите в състава, дали заради умората от реванша със "Сабах", дали заради пазене за предстоящия плейоф срещу АЗ "Алкмаар" в четвъртък, но футболистите на "Левски" играха доста лежерно до почивката. Всъщност се разиграха по-сериозно чак в последния половин час. Тогава обаче насреща им бе вратарят на "Ботев" Димитър Евтимов, който спаси три опасни шута на Рилдо в 64-ата мин. и един на Радослав Кирилов.

ОТЗИВИ

Доволният треньор на "Ботев" (Вр) Христо Янев заяви след равенството: "Показахме много характер. Искам да поздравя цялата съблекалня. Показаха дух, кураж и показаха нещо, което ни липсваше до момента - да не се предаваме, когато ни натискат. Срещнахме силен "Левски", с бързи футболисти. Успяхме да измъкнем точката. "Левски" игра по-добър футбол, създаде повече голови ситуации, затрудни ни, но знаехме какво ще правят на терена. Най-добрата оценка, която хората и обществеността ни дават е пълният стадион. Подкрепят ни от първата минута. Искам да дам всичко възможно от себе си, градът да се гордее с нас."

Испанецът Хулио Веласкес ("Левски") реши да не критикува играчите си: "Направихме един мач, в който заслужавахме победата. Бяхме по-добри, без съмнение. Знаем добре, че този съперник се възползва от силните си страни у дома, играе директно, разделя линиите на противниците и при пространства може да те накаже на контраатака. Имахме много атаки, ръководехме мача. Нормалното беше да спечелим. За да спечелиш, трябва да си ефективен пред гола. Това ни липсваше днес. Без съмнение мач, който заслужавахме да спечелим. Много съм горд с всички мои футболисти. Ако едно равенство ти наруши ритъма, това би било проблем. Няма какво негативно да кажа за моя отбор. Супер горд съм с футболистите. Нямам никакви забележки към никого. Играчите оставиха сърцата си на терена."

Наставникът на "Локомотив 1929" (Сф) Станислав Генчев, който е водил преди "Лудогорец", каза след историческата точка: "Във фаза защита съм доволен, в атака можем повече. Този мач трябваше да е задължителна победа за съперника. Имахме ситуации и през първото, и през второто полувреме. Като цяло заслужено спечелихме точка заради начина, по който играхме в защита, и борбата, която показахме. Със сигурност точката ще вдъхне самочувствие. Ние сме отбор на няколко месеца."

Колегата му от "Лудогорец" Руи Мота коментира: "Просто не успяхме да вкараме. Имахме 19 удара, две греди. Нямахме късмет. Започнахме много добре в първите 20 минути, движихме топката по оптимален начин. През втората част опитахме абсолютно всичко, но днес не заслужавахме да загубим тези две точки. Имахме качество в предни позиции, но ни липсваше последното докосване, последният пас. Създадохме много положения. Успяхме да спрем техните опити за нападение към нашата врата, но е трудно за нас да приемем крайния резултат. Просто трябваше да отбележим."