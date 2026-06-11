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Любослав Пенев: Това е война, но аз ще съм крайният победител

Завърналият след тежко лечение треньор си постави високи цели и в "Локомотив 1929" (Сф)

11 Юни 2026
Любослав Пенев беше видимо отслабнал, но познатият инат все така бе в неговите очи при представянето му като треньор на "Локомотив 1929" (Сф).
БГНЕС
Любослав Пенев беше видимо отслабнал, но познатият инат все така бе в неговите очи при представянето му като треньор на "Локомотив 1929" (Сф).

Любослав Пенев изрази твърдата си убеденост, че ще се справи окончателно с тежкото заболяване (тумор в единия бъбрек), с което бе диагностициран в края на ноември м.г., като именно тази увереност е причината той да се завърне във футбола. Днес 59-годишният специалист говори за пръв път публично след продължителното и тежко лечение, а това стана при представянето му като треньор на "Локомотив 1929" (Сф).

"От самото начало (б.ред. - на заболяването) мечтаех да се върна във футбола. За всяко нещо си има момент. В момента се чувствам добре, изследванията са добри и се радвам, че се връщам към моето професионално ежедневие. Надявам се тази крачка да е голяма към моето възстановяване. Лечението продължава - все още никой не знае колко време ще продължи. Някои хора викат битка. Това е война. Но аз ще бъда крайният победител. Аз ще спечеля войната! С хъс, характер ще се получи! Всеки се променя във времето. Особено когато трябва да преодолее такива препятствия", заяви Пенев и предизвика аплодисменти от представителите на медиите.

Той обясни, че не смята да говори повече за лечението си, но все пак добави: "Спокоен съм, защото за мен се грижат едни от най-добрите специалисти в тази област на медицината - в Германия и България. Имам им абсолютно доверие. Медицинският протокол си продължава, аз го следвам. Няма мърдане, следвам всичко. Най-сериозният и отговорен мач."

Договорът му с "Локомотив 1929" ще е за 1+1 години, а тепърва ще бъде уточнен екипът, с който Пенев ще работи. Той не скри, че за изборът му е повлиял и фактът, че баща му (б.ред. - Младен Пенев) и чичо му (б.ред. - Димитър Пенев) са играли за клуба от квартал "Надежда".

"Собствениците на клуба се интересуват от футбола, проявяват интерес към мен и така стана контактът. Говорим си от известно време. Поласкан съм. Това е огромно доверие, което ми оказват и рискуват. Убеден съм, че няма да ги разочаровам. Постепенно ще си проличи във времето дали може да продължим работата. Факт е, че сме си стиснали ръцете. Имаме договор и започваме да работим. Имаме добър синхрон през тези оперативки, които сме провели. Трябва да вървим в една посока. Имам връзка с този клуб. Баща ми и чичо ми са тръгнали от него. Тази връзка се подновява от днес. Надявам се всичко да върви добре и да имаме едни добри резултати. Това е нашата работа", обясни треньорът за протеклите преговори.

Той даде да се разбере, че здравословното му състояние няма да е пречка да преследва високи цели с новия си клуб. "Винаги си поставям високи цели. Докъде ще стигнем, не знаем. Аз съм много взискателен и като човек, и като треньор. Някои от момчетата са работили с мен. Другите ще усетят какво искам от тях много бързо. Очаквам добри резултати. По-добри от миналата година (б.ред. - "Локомотив 1929" завърши на десето място през изминалия сезон). Ще има мачове, в които няма да се получи. Трябва да играем смислен футбол. Ние да се радваме, както и феновете. Целта е много по-нагоре от осмо място. Не може да има спокойствие и комфорт. Има конкуренция, изисквания, така че всеки трябва да ги спазва по най-добрия начин", каза Пенев с познатата си амбиция.

Планът е "Локомотив 1929" да има лагер в Банско, а предсезонните контроли да са четири. Любослав Пенев смята да налага млади футболисти, не само заради новото изискване на БФС в титулярния състав да има поне един играч до 23-годишна възраст.

"Имаме двама-трима футболисти от школата. Ние също ще привлечем млади футболисти. Ние ще спазим това правило. Приветствам го, харесвам го. Това е къса крачка. Колкото по-малко българи играят в отборите, няма как да имаме национални гарнитури. Ние ги имаме, но нивото не е това, което желаем всички. Обичам да работя с млади футболисти. От тях доста отидоха в чужбина. И ще продължа да го правя. Трябва да се работи с тях с търпение. Един 19 или 20-годишен футболист не е завършен. Малко след тази възраст започват да се формират", каза новият наставник на "Локомотив 1929" (Сф).

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