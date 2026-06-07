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Любослав Пенев ще подпише за 1+1 г. като треньор на "Локомотив 1929" (Сф)

Собственикът на клуба потвърди сензационното назначение

07 Юни 2026
Любослав Пенев работи за последно като треньор на "Локомотив" (Пд) преди да бъде диагностициран с онкологично заболяване. Сега, половин година след диагностицирането си, той е готов да се завърне във футбола.
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Любослав Пенев работи за последно като треньор на "Локомотив" (Пд) преди да бъде диагностициран с онкологично заболяване. Сега, половин година след диагностицирането си, той е готов да се завърне във футбола.

Слуховете за завръщането на Любослав Пенев в треньорската професия се потвърдиха. Собственикът на "Локомотив 1929" (Сф) Веселин Стоянов потвърди, че е постигната договорка с 59-годишния специалист и през следващата седмица той ще бъде представен като наставник на столичния клуб.

"Няма какво да крием - от следващата седмица Любослав Пенев ще е треньор на "Локомотив" (София)", заяви Стоянов пред БГНЕС. Неговият договор ще бъде за сезон 2026/27, с опция да бъде удължен до лятото на 2028 г.

Новината звучи сензационно на фона на тревогите около здравословното състояние на Пенев, който в края на ноември м.г. беше приет по спешност в болница в Германия, след като бе диагностициран със злокачествено заболяване - тумор в единия бъбрек. Интензивното лечение там, както и последвалата терапия в България обаче са дали положителен ефект и в момента състоянието на Пенев е добро. Потвърди го и Стилиян Петров, който бе организатор на състоялия се вчера "Мач на надеждата" в Бургас. Приходите от благотворителното събитие отидоха в подкрепа на лечението на Любослав Пенев и Петър Хубчев, който също провежда възстановителна терапия, след като му бе открит тумор в мозъка.

Преди мача Петров обаче заяви, че Пенев е по-добре, но все още трябва да се пази заради продължаващото лечение. "Бях два часа и половина с Любо. Дори се скарахме малко. Много искаше да присъства на мача. За съжаление, аз му казах, че не може да присъства. Любослав Пенев е все още на лечение. Достъпът му до хора в момента трябва да е ограничен. Трябва да го запазим, защото за него е важен животът. Всички ние, както и аз, щях да съм много радостен да бъде там, но му казах, че най-важното за него е животът. Той ще гледа мача по телевизията. Това, което правим, е за всички, които се борят с онкологични заболявания, с трудните моменти и той е един от тях. Щеше да е перфектно, ако беше на стадиона, но има много по-важни неща. В момента се чувства много добре. Готов е да работи. Аз му казах, че за мен това не е правилно, но го разбирам за какво става въпрос. Да не забравяме, че Любослав Пенев и неговото семейство се борят с нещо, което изисква финанси и това ще бъде за дълъг период от време. За да поддържаш едно такова лечение трябва да имаш финансите и не е евтино, и го разбирам защо иска да работи, и защо трябва да работи, но има много по-малки, важни неща и това е животът му. Казал съм моето мнение, винаги съм бил откровен с него. Имам неговото разрешение да го кажа. Той поема голям риск, но той си знае рисковете, знае какво може да загуби, но знае, че и някой път рискът е ок. Да се надяваме, че в момента всичко върви така както трябва. Лечението ще продължи и ще е дълго", коментира Стилиян Петров пред "Дарик радио".

Ако думите на Веселин Стоянов се потвърдят и Пенев бъде представен в следващите дни като треньор на "Локомотив 1929" (Сф), това ще е четвъртият столичен клуб, в който е работил след ЦСКА, "ЦСКА 1948" и "Царско село". Бил е наставник също на пловдивските "Ботев" и "Локомотив", на "Литекс", "Хебър", и на втория отбор на "Валенсия", а от ноември 2011 до ноември 2014 г. бе селекционер на националния тим на България.

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Любослав Пенев, Локомотив 1929 София

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