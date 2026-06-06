"Мачът на надеждата" за борба с рака събра 13 000 души

13 000 души бяха на трибуните, а още хиляди си купиха виртуални билети, за да дадат своя принос към благотворителния "Мач на надеждата", организиран от фондацията на Стилиян Петров за борбата с рака. Целта бе събиране на средства за Онкологичния център в Бургас и подпомагане лечението на други двама бивши футболни национали - Любослав Пенев и Петър Хубчев, които в момента се борят със заболяването.

В ложите на ст. "Лазур" седнаха президентът на България Илияна Йотова, спортният министър Енчо Керязов, кметът на Бургас Димитър Николов. А от 18-хилядния капацитет на стадиона незапълнени останаха едва около 5000 места.

Всички тези хора, а и стотици хиляди пред ТВ екраните, видяха шоу спектакъл, сътворен от поканените от бившия капитан на националния отбор български и световни звезди.

Мачът започна с ранен гол на бившия нигерийски национал и футболист на няколко отбора от английската Висша лига - Якубу Айегбени. В 19-ата ексиграчът на "Блекбърн", "Тотнъм" и "Уест Хем" Дейвид Бентли удвои за световния тим. Мариян Христов намали в 36-ата мин. с прехвърлящ удар, но секунди по-късно шампионът с "Лестър" през 2016-а Марк Олбрайтън направи 3:1.

След почивката Димитър Бербатов се разписа в 58-ата мин. за българските звезди, а в 88-ата Стойко Сакалиев изравни от дузпа, отсъдена за спъване на Илиан Илиев. Но и това не бе краят на головото шоу, защото при изпълнението на удара от центъра шоуменът Били Уингроув шутира, прехвърли вратаря и оформи крайното 4:3 за световните звезди.

Но резултатът бе последното, което имаше значение в тази вечер. Важна бе благородната идея, която намери десетки хиляди поддръжници. Затова и Стилиян Петров се обърна след мача именно към бургаската публика, подкрепила "Мача на надеждата".

"Бургас, прекарах няколко невероятни дни тук. Тази вечер всички вие сте героите - обърна се той към зрителите на стадиона. - Тази вечер показахте, че когато България е единна, е силна. Благодаря на всички. Днес стана голям празник. Когато каузата е хубава и важна, българският народ се обединява."

Пред камерите на БНТ Стилиян Петров, който за втори път в рамките на 3 години организира благотворителен мач за борба с онкологичните заболявания, анансира и следващи издания. Той разкри, че вече се преговаря с няколко общини, защото желанието му е тези мачове да станат традиция, за да може да се помага на хората.

"Вие не сте сами, това е мачът на живота. Тази вечер дадохте надежда и живот на някога, който в момента е самотен. Благодаря ви!", завърши Стилиян.

Състави на отборите в "Мача на надеждата":

БЪЛГАРИЯ: Здравко Здравков, Емил Кременлиев, Валентин Илиев, Росен Кирилов, Ивайло Петков, Мариян Христов, Милен Петков, Георги Пеев, Мартин Петров, Мартин Камбуров, Димитър Бербатов (Стилян Кръстев, Радостин Кишишев, Димитър Иванков, Александър Тунчев, Златко Янков, Георги Чиликов, Илиан Илиев, Михаил Александров, Стойко Сакалиев, Илия Груев, Пламен Крумов, Григор Солаков, Стилиян Петров-младши)



Треньори: Димитър Димитров, Неделчо Матушев, Любомир Шейтанов

СВЕТОВНИ ЗВЕЗДИ: Джо Харт, Фил Бардсли, Джеймс Колинс, Уес Браун, Ричард Дън, Неманя Видич, Стюърт Даунинг, Якубу Айегбени, Стилиян Петров, Марк Олбрайтън, Дейвид Бентли (Гари Холт, Найджъл Бойл, Били Уингроув, Владислав Величков, Теодор Салпаров, Христо Георгиев, Кристиян Петров, Ивет Лалова).



Треньор: Мартин Браун