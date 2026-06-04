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Илияна Йотова лично ще подкрепи "Мача на надеждата" на Стилиян Петров

Най-голямото благотворително събитие в българския футбол за годината е в събота в Бургас

Днес, 11:42
Постерът за "Мача на надеждата" в Бургас.
Фондация Стилиян Петров
Постерът за "Мача на надеждата" в Бургас.

Българският президент Илияна Йотова ще присъства лично на благотворителния "Мач на надеждата" в Бургас, организиран от Фондация "Стилиян Петров". Самото събитие е в събота от 17:00 ч. на стадион "Лазур". Идеята на бившия капитан на националния ни отбор е събраните средства да бъдат дарени за лечението на треньорите Петър Хубчев и Любослав Пенев, които са диагностицирани с онкологични заболявания, както и за пациенти от цялата страна с подобни тежки диагнози.

От фондацията посочват, че с присъствието си Йотова иска да изрази своята съпричастност към каузата, обединяваща хиляди българи в борбата с онкологичните заболявания. "Присъствието на държавния глава Илияна Йотова е доказателство за голямата значимост на събитието, което превръща Бургас в столица на солидарността", добавят организаторите.

А самият мач се очертава да е голямо зрелище за зрителите, тъй като участие са потвърдили редица бивши национали - Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Здравко Здравков, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Илия Груев, Михаил Александров, Мариян Христов, Росен Кирилов, Пламен Крумов, Валентин Илиев, Георги Чиликов, Милен Петков, Ивайло Петков. Ще играе и самият Стилиян Петров, разбира се. Присъствие е потвърдил и треньорът Димитър Димитров - Херо, който също се лекува преди 15-ина години от онкологично заболяване.

Международното присъствие също е много впечатляващо, тъй като на поканата на Стилиян Петров са се отзовали бивши звезди от английската Премиър лийг като Неманя Видич, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли, Дейвид Бентли, Йоргос Самарaс, Себастиен Басонг и др.

Под различна форма участие ще вземат още бившият волейболен национал Теодор Салпаров, популярната ни спринтьорка от близкото минало Ивет Лалова, шоу звездата Папи Ханс, актьорът Юлиан Костов и др.

Билети за мача се продават в мрежата на "Ивентим". Цените са от 12 до 200 евро.

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Мач на надеждата

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