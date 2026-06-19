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"Мачът на надеждата" събра близо €350 000

Средствата ще бъдат насочени към десетки хора в България, борещи се с онкологични заболявания

Днес, 10:27
Фондация Стилиян Петров

Приходи в размер на 348 447 евро са набрани от благотворителния футболен "Мач на надеждата", съобщиха организаторите от фондация "Стилиян Петров". Второто издание на инициативата на бившия капитан на националния отбор за борба с рака се проведе на 6 юни в Бургас и събра 13 000 зрители на трибуните на ст. "Лазур". Отделно бяха продадени и хиляди виртуални билети.

Събраните средства ще бъдат насочени в подкрепа на десетки хора в България, които водят своята битка с онкологични заболявания, както и за подпомагане на дейността на Комплексния онкологичен център в Бургас. Част от средствата ще бъдат предоставени и в подкрепа на футболните легенди Любослав Пенев и Петър Хубчев, които също преминават през тежка битка с рак.

При първия "Мач на Надеждата", проведен на 6 септември 2023 г. на ст. "Васил Левски" в София, бяха събрани 460 000 евро. С новите средства общата сума, набрана от Фондация "Стилиян Петров" в подкрепа на борбата с онкологичните заболявания у нас, вече надхвърля 800 000 евро.

"Каузата продължава и след последния съдийски сигнал. В следващите седмици Фондация "Стилиян Петров" ще стартира мащабен благотворителен търг, в който фенове и колекционери ще имат възможност да наддават за ценни фланелки и специални предмети, предоставени от участниците в "Мача на Надеждата" в Бургас", съобщиха още организаторите.

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