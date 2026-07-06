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Фондацията на Стилиян Петров дари над 110 000 евро на болница в Бургас

Помощта е под формата на медицинска апаратура, а средствата са от Мача на надеждата на 6 юни

Днес, 13:29
Още по време на мача от фондация "Национали 94", която обединява бивши футболисти от националния отбор, дариха 40 000 евро за каузата на Стилиян Петров.
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Още по време на мача от фондация "Национали 94", която обединява бивши футболисти от националния отбор, дариха 40 000 евро за каузата на Стилиян Петров.

Фондация "Стилиян Петров" ще дари медицинска апаратура на стойност 111 180 евро на Комплексния онкологичен център в Бургас, съобщиха от организацията. Дарението е осигурено със средствата, събрани от благотворителния Мач на надеждата, който се игра точно преди месец - на 6 юни в Бургас.

Оборудването вече е поръчано, като е подбрано по предложение на лечебното заведение според най-неотложните му нужди. Дарението включва високоспециализирана система за прецизно локализиране на съмнителни тъкани при диагностика и лечение на туморни образувания, високопрецизен полуавтоматичен микротом за изготвяне на изключително тънки тъканни срезове, използван в хистопатологията и анатомичната патология, както и две високотехнологични ултразвукови системи, оборудвани с трансдюсери за онкологични изследвания, софтуер за еластография, линеарен и конвексен трансдюсер.
"Новата апаратура ще подпомогне по-прецизната диагностика и лечението на онкологични заболявания, като подобри възможностите на лечебното заведение и качеството на грижата за пациентите", обясниха от фондацията на Стилиян Петров. Друга част от средстваща ще отидат за лечението на бившите треньори на националния отбор Петър Хубчев и Любослав Пенев, които бяха диагностицирани с онкологични заболявания.

След Мача на надеждага в Бургас Стилиян Петров обяви, че възнамерява да повтори инициативата и в други градове, като ще бъде продължена традицията да се даряват средства на болнични заведения или на нуждаещи се от лечение пациенти.

Първият Мач на надеждата се състоя на 6 септември 2023 г. на Националния стадион "Васил Левски" в София и в него отново играха популярни бивши български и световни футболни звезди. Тогава бяха събрани 856 512 лв., като част от приходите отидоха отново за лечението на Петър Хубчев. Закупени бяха също медицинска апаратура и оборудване за 585 000 лв., които бяха дарени на 10 български болници.

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Ключови думи:

Стилиян Петров, Мач на надеждата

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