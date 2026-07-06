Фондацията на Стилиян Петров дари над 110 000 евро на болница в Бургас

Фондация "Стилиян Петров" ще дари медицинска апаратура на стойност 111 180 евро на Комплексния онкологичен център в Бургас, съобщиха от организацията. Дарението е осигурено със средствата, събрани от благотворителния Мач на надеждата, който се игра точно преди месец - на 6 юни в Бургас.
Оборудването вече е поръчано, като е подбрано по предложение на лечебното заведение според най-неотложните му нужди. Дарението включва високоспециализирана система за прецизно локализиране на съмнителни тъкани при диагностика и лечение на туморни образувания, високопрецизен полуавтоматичен микротом за изготвяне на изключително тънки тъканни срезове, използван в хистопатологията и анатомичната патология, както и две високотехнологични ултразвукови системи, оборудвани с трансдюсери за онкологични изследвания, софтуер за еластография, линеарен и конвексен трансдюсер.
"Новата апаратура ще подпомогне по-прецизната диагностика и лечението на онкологични заболявания, като подобри възможностите на лечебното заведение и качеството на грижата за пациентите", обясниха от фондацията на Стилиян Петров. Друга част от средстваща ще отидат за лечението на бившите треньори на националния отбор Петър Хубчев и Любослав Пенев, които бяха диагностицирани с онкологични заболявания.
След Мача на надеждага в Бургас Стилиян Петров обяви, че възнамерява да повтори инициативата и в други градове, като ще бъде продължена традицията да се даряват средства на болнични заведения или на нуждаещи се от лечение пациенти.
Първият Мач на надеждата се състоя на 6 септември 2023 г. на Националния стадион "Васил Левски" в София и в него отново играха популярни бивши български и световни футболни звезди. Тогава бяха събрани 856 512 лв., като част от приходите отидоха отново за лечението на Петър Хубчев. Закупени бяха също медицинска апаратура и оборудване за 585 000 лв., които бяха дарени на 10 български болници.