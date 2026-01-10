Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Иванов на „Уимбълдън“

Спектакълът на режисьора Стилиян Петров в театър „Възраждане“ позиционира на корта героите на Чехов

Днес, 12:09
Йордан Ръсин като Чеховия Николай Алексеевич Иванов на мрежата в мача живот.
Адриана Янкулова
Йордан Ръсин като Чеховия Николай Алексеевич Иванов на мрежата в мача живот.

Централният корт на „Уимбълдън“ сякаш е пренесен на сцената на столичния театър „Възраждане“ за Чеховия „Иванов“ в предизвикателната режисьорска интерпретация на Стилиян Петров. На зелената тревна настилка героите на Антон Павлович се срещат на сингъл, по двойки или сами упражняват ударите си на въображаема стена, докато произнасят своите болезнени признания. А публиката на първия и единствен ред, отделена само с телени мрежи от игрището, има прекрасна видимост от всяка една позиция към драматичното развитие на мача-живот. Спектакълът е достоен за театрален турнир от Големия шлем: с него Стилиян Петров увенчава по изключително дързък начин своя така оформил се на миниатюрната общинска сцена Чехов триптих, започнал със „За едно явление от електричеството“ (несъществуваща пиеса, създадена по разкази и мотиви от творчеството на писателя) и продължил с „Три сестри“.

В началото зрителят традиционалист неминуемо ще се запита: нима е нужно Чеховите персонажи да демонстрират добър бекхенд и форхенд, за да ни впечатлят? Тенисът е спорт, който бързо добива световна популярност, първият турнир на лондонския Уимбълдън се провежда през 1877 г. – точно десетилетие преди Чехов да сътвори първата си значима пиеса, „Иванов“ (всъщност съвсем първата е „Безотцовщина“, тя обаче е била изгубена и открита чак след смъртта му). Светът преди съветската революция е бил по свой ненакърнен начин глобален, така че съвсем не би било неправдоподобно изпадащите руски дворяни или въздигащите се буржоа да практикуват някакво подбие на тази игра в именията си. Но не простата достоверност е целта на режисьора. Неговият „Иванов“ е спектакъл с напълно модерен рефлекс към света. Днешният тенис от дъното на корта може да бъде много скучно и монотонно зрелище, докато някое мощно воле в близост до мрежата не наруши плавния процес на привидно любезното надлъгване. Така и в този спектакъл „подводното“ опипване на проблемите в някакъв момент избухва в реплика или действие, които не само слагат пръст в раните, но натискат и дълбаят.

Известно е, че в „Иванов“ като че ли се съдържат в зародиш темите на всички по-късни пиеси от великата тетралогия на Чехов, основополагаща за модерната драматургия: „Чайка“ (1895-96), „Вуйчо Ваньо“ (1896), „Три сестри“ (1900) и „Вишнева градина“ (1903). Безсмисленото скучно ежедневие. Отчуждението. Страхът от обвързване. Безсилието за промяна. Липсата на живец у благородния, чувствителен човек, който не намира перспективи и достойна кауза в едно проядено от апатия и меркантилност деморализирано общество – почти като нашето понастоящем. И още… В „Иванов“ на Стилиян Петров можем да доловим по реплики всички тези акценти. Мимолетната ярост на мрежата, с която се заявяват добри намерения или хъс за живот, тук съвсем логично и бързо преминава в умора и отегчение, изразени с налягали в изнемога по корта тела… Кортът е метафора на мача живот, а Николай Алексеевич Иванов знае, че е победен, още преди да е излязъл на игрището…

Отчаянието от социалната среда, безпаричието и безлюбовието, чувството за вина, отсъствието на вътрешни опори в депресията карат Иванов да не щади нито себе си, нито най-близките си и постепенно го превръщат в (не)волен техен палач. Ако някога сте гледали в тази роля големия Йосиф Сърчаджиев  в „Армията“, или още помните превъплъщението на Деян Донков в Народния, навярно смятате, че този образ няма с какво повече да ви се разкрие и да ви изненада. И може би ще сбъркате. Във версията на Стилиян Петров той е поделен между двама актьори: Йордан Ръсин е малко по-младият Иванов, пламенен в желанието си за промяна, но неспособен да надмогне себе си в опитите да я осъществи; още по-неистов е Анатоли Лазаров – Иванов, преминал оная граница на безнадеждност, от която връщане назад няма и отвъд която той носи зло и за околните, и за себе си. Макар именно на тази сцена зрителите до неотдавна да са били свидетели в друго заглавие на такъв подход, разполовяващ героя между двама главни изпълнители, нека да смятаме и този ход за оригинален.

На фона на концептуалната постановка са изваяни още актьорски постижения. Забележителен и също различен от клишето е Лебедев на Георги Златарев: фин, душевно благ човек, който се мъчи да балансира между строгата си, търговски ориентирана жена Зинаида Савишна (отлична както винаги Жана Рашева) и приятелите си, които я ненавиждат, защото ѝ дължат пари, подлежащи на неизбежно връщане. Разтърсващ е диалогът на Лебедев/Златарев с най-скъпото му същество, дъщеря му Саша, която той се опитва да спаси от пагубен брак с овдовелия Иванов. Саша на Виттория Николова се променя буквално пред очите ни: тя пък се стреми да спаси Иванов от него самия – първо нежно, след това с безкомпромисна суровост. Мариана Жикич, която по пиеса по-рано напуска сцената, е напълно убедителна като прекършената Сара – еврейката, сменила вярата си, за да се омъжи за своя любим Николай Алексеевич, когото Чехов ни представя вече охладнял към нея. Ярко характерни са Лили Шомова като клюкарката Бабакина – търговка, копнееща за брак с дворянин, и Никола Мутафов – роднината граф и хрантутник.

Сценографията на Никола Тороманов, неотделима от режисьорската концепция, е минималистична и функционална, каквито са и костюмите на Ясмин Манделли. Музиката е на композитора Милен Кукошаров. Преводът на пиесата е дело на проф. Людмил Димитров. Следващите представления на „Иванов“ в театър „Възраждане“ са на 13 и 30 януари.

Йордан Ръсин - Иванов и Мариана Жикич - Сара
Адриана Янкулова Йордан Ръсин - Иванов и Мариана Жикич - Сара
Сара на Мриана Жикич покосена на зеления терен.
Адриана Янкулова Сара на Мриана Жикич покосена на зеления терен.
Георги Златарев и Виттория Николова: разтърсващ диалог между баща и дъщеря.
Адриана Янкулова Георги Златарев и Виттория Николова: разтърсващ диалог между баща и дъщеря.
Йордан Ръсин и Георги Няголов като доктора прекален идеалист.
Адриана Янкулова Йордан Ръсин и Георги Няголов като доктора прекален идеалист.
Анатоли Лазаров - другият Иванов.
Адриана Янкулова Анатоли Лазаров - другият Иванов.
Йордан Ръсин
Адриана Янкулова Йордан Ръсин
Мариана Жикич
Адриана Янкулова Мариана Жикич
Иванов в изнемога от мача на живота.
Адриана Янкулова Иванов в изнемога от мача на живота.
Жана Рашева като пресметливата Зинаида Савишна.
Адриана Янкулова Жана Рашева като пресметливата Зинаида Савишна.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

театър Възраждане, Иванов пиеса, Чехов, Стилиян Петров, Йордан Ръсин, Анатоли Лазаров, Георги Златарев

Още новини по темата

5 истории на актьора Георги Златарев
24 Дек. 2025

Мила Искренова превежда любовни писма на езика на танца
17 Дек. 2025

"Брадатата графиня" в Сатирата сродява Нийл Саймън с Чехов
15 Ноем. 2025

Йосиф Сърчаджиев разследва 10-те малки… на Агата Кристи
25 Септ. 2025

Без кръв: България и Северна Македония споделят 3 статуетки "Аскеер"
25 Май 2025

Народният театър влезе в еврозоната с билети по 5 и 10 евро
19 Май 2025

Марин Янев и Ивайло Христов получават почетни "Аскеер"-и
28 Апр. 2025

Ханох Левин е скритият фаворит на наградите „Златен кукерикон“
08 Апр. 2025

Вечната игра на любов звучи в "Музиката на лицето" в Народния
15 Март 2025

Ханох Левин постанови: какво искат жените и от какво бягат мъжете
30 Ноем. 2024

За кожата на господин сеньор Дон Жуан
17 Ноем. 2024

Столична библиотека кани на детски празник на площад „Славейков“
31 Май 2024

В СДВР и БФС е подаден сигнал за купуване на гласове преди конгреса
13 Март 2024

„Три версии на живота“ – ти избираш коя да живееш

09 Март 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?