Йордан Ръсин надава "Викове от подземието" по Достоевски

Нов сценичен прочит на едно от най-провокативните произведения на Фьодор Михайлович Достоевски – „Записки от подземието“, оживява на театралната сцена. Премиерата на моноспектакъла на актьора Йордан Ръсин „Викове от подземието“ ще бъде на 5 февруари в Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“.

Сценичният вариант и режисурата са дело на Стоян Радев, който предлага задълбочено съвременно тълкуване на класическия текст. Ръсин изгражда безкомпромисен образ на „подземния човек“ – разкъсван между гнева и болезнената нужда от смисъл и признание в живота.

„Ницше е писал, че в записките истината не се излага като философско разсъждение, а крещи от болка, защото само така истината може да се прояви. Затова и ние правим от текста представление – за да се случи, да се преживее, а не просто да се прочете“, споделя режисьорът Стоян Радев.

„Подземния човек“ слага пръст в собствената си рана, стига до пълно саморазобличаване, признава крайното си несъгласие с уредения свят и неговите закони, като не спестява личната си вина и безсилие. Спасение няма, освен ако откровената истина не е спасение, отбелязва Радев.

В предговора на „Тъй рече Заратустра” Ницше говори за „последния човек“, припомня режисьорът. „Той търси удобство, не смисъл, избягва страданието и риска, за него няма Бог, няма истина, няма цел, освен циничния комфорт, той живее дълго, но плитко. Като че ли Ницше описва съвременния човек. Ние предлагаме среща на този съвременен човек с подземния и вярваме, че ефектът ще е най-малкото вълнуващ“, предизвиква бъдещите зрители Стоян Радев.

„Викове от подземието“ е моноспектакъл за вътрешните конфликти на модерния човек – за самотата, отчуждението, страха от близост и разрушителната сила на собствените мисли. Представлението превръща изповедта на героя в директен сблъсък със зрителя и поставя въпроси за свободата, морала и личната отговорност – теми, които звучат с особена актуалност днес.

Постановката се реализира от продуцентска компания Artitude съвместно с театрално сдружение Enso и с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Artitude e нова платформа за театрални проекти и дава поле за изява на утвърдени и изгряващи имена на българската театрална сцена, които споделят смелостта да търсят нови изразни средства и да работят отвъд общоприетите рамки. Водещ принцип при избора е всеки спектакъл да бъде с висока художествена стойност и силна драматургия, независимо дали става дума за класически текстове или експериментални формати, отбелязват от екипа.

Малката книжка „Записки от подземието“ на Ф. М. Достоевски е издадена за първи път през 1864 г. Мнозина я смятат за един от първите екзистенциални романи. Самият Жан-Пол Сартр определя новелата като въведение към неговата философия. Неназованият разказвач – бивш държавен чиновник от Санкт Петербург, се е оттегли от света и битува в изолация. В записките си, изпълнени с ярост и цинизъм, той се потапя във философски разсъждения, припомняйки си своя някогашен живот. Дълбоко отчужден от обществото и обладан от чувство за незначителност, безименният герой на Достоевски подлага на безмилостен анализ както себе си, така и света, който се ръководи от съмнителни ценности. Произведението изследва големите теми за морала, религията, социалното неравенство и политиката, които преобладават в по-късните велики романи на руския писател. По мнението на критиката, това е неговата най-новаторска творба – своеобразен вододел между литературата на XIX и XX век и философското разбиране за индивида в двете епохи.

Макар и млад, Йордан Ръсин, който ще се превъплъти в персонажа на Достоевски, си е създал има име на актьор, който е в състояние да изиграе всичко. Той е носител на две награди „Аскеер“ за поддържаща мъжка роля и една за водеща, както и на „Икар“ за водеща мъжка роля – всички те са за различни негови превъплъщения на сцената на театър „Възраждане“. Лауреат е и на наградата за млад актьор на името на Андрей Баташов за 2019 г. В момента Ръсин става още по-популярен с образа си в нашумелия сериал на БНТ "Мамник", където е антипатичния полицай Камен Почекаин.

През годините "Записки от подземието" са се появявали неведнъж на родна сцена. Още се помни постановката на Лилия Абаджиева в Малък градски театър "Зад канала" в началото на века с Ицко Финци в ролята. В по-ново време в героя на Достоевски са се превъплъщавали Тигран Торосян, Александър Притуп и др.