"Славия" уволни треньора Загорчич

Мястото му ще заеме друг сърбин - Ратко Достанич

Днес, 16:20
54-годишният Златомир Загорчич изкара общо три периода като треньор на "Славия"
Ръководството на "Славия" освободи треньора на отбора Златомир Загорчич. Това стана веднага след днешната контрола срещу "Ботев" (Вр) в София, завършила 3:3.

"Сръбският специалист с български паспорт се раздели с футболистите на "Славия" и и двете страни взаимно си пожелаха успех в спортната кариера и в живота - написаха от "белия" клуб. - Загорчич има три периода начело на „белите“ (2017-2020, 2021-2023 и 2023-2025 г.). С него тимът спечели купата на България през 2018-а и завърши на трето място в Първа лига през сезон 2019-20. Това са най-големите постижения на "Славия" през 21-ви век. Най-успешният ни наставник за последните 25 години има общо 271 двубоя в първенството, купата на България, Суперкупата на страната и Лига Европа.

"Славия" благодари на Заги за работата, всеотдайността, ежедневната ангажираност към „бялата“ идея и постигнатите успехи в трите му периода начело, като му пожелава успехи в треньорската професия. Името на новия треньор на отбора ще бъде обявено допълнително на пресконференция".

Въпреки предпазливото изявление относно бъдещия треньор на "Славия", стана ясно, че той ще е отново сърбин, отново вече водил отбора. Това е 65-годишният Ратко Достанич, който в два периода бе наставник на "белите" - сезон 2003-04 и през 2006 г.

Достанич бе треньор също така и на "Левски", с който спечели Суперкупата на България през 2009 г., преди три месеца по-късно да бъде уволнен. За последно сърбинът бе начело на "Локомотив 1923" (Сф). Той води столичните "железничари" в края на предишния сезон, като постигна 7 победи, 2 загуби и 3 равенства, след което бе заменен от Станислав Генчев.

След това премина на работа в школата на "Локо". Днес обаче от клуба обявиха, че Достанич напуска, като е обявил решението си на лична среща с президента Веселин Стоянов.

"За всички в “Локомотив” новината дойде като огромен шок, а причините за напускането на Достанич бяха приети като голямо разочарование от човек, зад когото целият клуб застана твърдо, подкрепи го и му осигури изпълнението на всяко едно поставено условие. От колегиалност няма да ги споделим, но скоро “червено-черната” общност ще разбере повече - пишат енигматично от "Локомотив 1923". - Макар новината да е внезапна и готово решение все още да няма, школата остава приоритет за клуба и ще се търси възможно най-правилният ход за нейното развитие."

