ЦСКА остава без победа, но поне не е последен

СПОРТАЛ Голмайсторът на Първа лига от миналия сезон Сантяго Годой (в средата) се радва на първото си попадение за сезона, а и за ЦСКА, но така и не усети радостта от победата срещу "Славия".

Анонсиралият гръмки цели преди началото на сезона ЦСКА остана без победа и след VII кръг на Първа лига. "Червените" завършиха 2:2 в гостуването си срещу "Славия". Слаба утеха за тима на Душан Керкез е, че четвъртото равенство за сезона позволи на отбора да отлепи от последното място, на което се оказа снощи след победата на "Септември" с 1:0 над "Локомотив 1929" (Сф). Сега отборът е на 14-ти с 4 т., колкото имат предпоследният "Спартак 1918" и последният - "Ботев" (Пд).

Мачът на ст. "Александър Шаламанов" започна по мечтан начин за ЦСКА, който поведе още в 3-ата мин. с прекрасен гол на камерунеца Джеймс Ето'о, който прехвърли от центъра излезлия напред вратар Иван Андонов. Последва обаче познат кошмарец сценарий за "червените", които само за 11 минути допуснаха пълен обрат. В 27-ата мин. Жордан Семедо изравни за "Славия", а в 38-ата Янис Гермуш направи 2:1 за "белите".

Все пак този път не се случи най-лошото за ЦСКА, който поне успя да изравни. В 52-ата мин. голмайсторът на Първа лига за миналия сезон Сантяго Годой вкара първото си попадение за сезона и първо с екипа на "червените". След това ЦСКА бе допълнително затруднен от червения картон, който Ето'о си изкара в 69-ата мин. за задържане на Кристиян Стоянов.

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез обяви, че не се притеснява за поста си, въпреки седмия пореден мач без победа. "Супер старт на мача и първите 15-20 минути бяхме както трябва. След една-две грешки в главата на моите футболисти настъпи хаос. Започнахме да правим грешки и да не сме дисциплинирани на терена. Вярвам, че ако бяхме останали с 11 футболисти, щяхме да спечелим мача. Голямо е напрежението върху футболистите и всички в клуба, когато нямаш победи. Последните две седмици виждам отбор, който е отбор, колектив и така трябва да продължим напред. Следва пауза, отиваме на Банско да работим. Има време да бъдем заедно. При мен няма напрежение. Работя всеки ден нормално, спокоен съм. Гледам да съм спокоен за футболистите. Ако и аз съм напрегнат... Уважавам феновете и ще направим всичко да се обърне ситуацията. Очаквам още нови футболисти и след почивката да стартираме с победите", каза босненецът.

Наставникът на "Славия" Златомир Загорчич коментира: "Най-много ме ядосва това, че през второто полувреме спадна концентрацията и позволихме на ЦСКА да си тръгне от нашия стадион с една точка. Ние повече заслужавахме да спечелим трите точки. Не е приемливо преминаването през трима-четирима защитници, без да се извърши фаул. Не мога да се ядосвам чак толкова, защото момчетата са млади, израстват и грешките ще ги има."