Викове "Оставка!" съпътстваха измъчената първа победа на ЦСКА

ЦСКА най-сетне постигна първата си победа през новия сезон във футболното първенство на България. "Червените" надделяха като домакини над "Септември" (София) с 3:1 в столичното дерби на полупразния ст. "Васил Левски". Крайният резултат обаче не предотврати негодуванието на феновете по трибуните, които ознаменуваха измъчения успех на своите любимци със скандирания "Оставка! Оставка!".

Измъчен, защото разликата от два гола всъщност се оформи дълбоко в добавеното време отвъд 90-те минути. Дотогава срещата отиваше към равенство 1:1 и пореден провал на агонизиращия софийски гранд.

"Армейците" поведоха още в 10-ата мин. с попадение на Лумбард Делова от центъра. Косовският централен защитник видя, че вратарят на гостите Янко Георгиев е излязъл твърде напред и с прецизен изстрел от около 60 м го направи за смях въпреки опита му да избие топката.

Цялостно безидейната игра на ЦСКА обаче беше на път отново да провали тима, който допусна изравняване в 84-тата мин. Тогава централният нападател на "Септември" Бертран Фурие овладя топката в наказателното поле, след като преди това тя се отклони от напречната греда, и с технично изпълнение от въздуха я прати в мрежата зад бесния Фьодор Лапоухов и безпомощните защитници около него.

Все пак възпитаниците на Душан Керкез се измъкнаха от поредния резил в сетния миг. При обявено добавено време от 5 минути влезлият като резерва Петко Панайотов изпълни перфектен пряк свободен удар в 94-тата за 2:1, а в 98-ата Мохамед Брахими оформи крайния резултат при контраатака, организирана насред стихийния финален щурм на "Септември".

Благодарение на първата победа за сезон 2025/2026 г. ЦСКА се изкачи от предпоследното 15-о на 11-о място в класирането на Първа лига. Така в българския елит вече няма отбор без спечелен мач, след като няколко часа по-рано и "Спартак 1918" (Варна) извоюва първата си победа - с 3:0 като домакин срещу "Арда".

РЕАКЦИИ

Въпреки призивите от трибуните треньорът на ЦСКА обяви, че не планира да подава оставка. Нещо повече, наставникът изрази увереност, че този сезон тимът му ще спечели трофей под негово ръководство.

"Трябваше да бъде по-лесно. Заслужавахме до 20-ата минута да е два-три на нула - прецени Душан Керкез. - Много е трудно през последните два-три месеца. Искам да честитя на всички, които работят в клуба. Винаги ни е по-трудно от всички. Разбирам, че ЦСКА трябва да играе по-добре и да вкарва повече голове. Пак честитя. Тази победа е от мен, треньорите и футболистите за собственика, който дава всичко, за да върне отбора там, където е бил винаги. Ще направим да е така. Разбирам феновете и 100% съм сигурен, че този отбор стъпка по стъпка ще е успее. Много е важно къде ще сме през май. Стартът на сезона не е предпоставка къде ще свършиш. Трябва да гледаме напред, много е важен характерът на момчетата. Този отбор може да спечели нещо през този сезон - на 100% съм сигурен. Благодарен съм на собственика и директорите. Имал съм среща, но не да си тръгна, а за отбора - ако може, да дойде някой нов футболист. Трябва да се гледа да се направи нещо по-добре. Винаги е лесно да се смени треньорът. Поздрави на всички фенове."

Наставникът на "Септември" пък изрази разочарованието си от изпуснатата точка.

"Приехме играта много близо до нашето наказателно поле - посочи Стамен Белчев. - Трябва да поздравя футболистите, доволен съм от себераздаването. На моменти трябваше да имаме повече търпение при владението на топката и с по-голямо самочувствие да отиграем някои ситуации. Имахме стратегия за мача. Ранният гол малко ни я обърка. Основното е, че не успяхме да задържим топката. През второто полувреме трябваше да излезем малко по-напред. В края на мача рискувахме и изравнихме. За съжаление, доброто изпълнение на Петко Панайотов ни лиши от точката. Опитваме се да се подобряваме във всеки един аспект. Има върху какво да се работи, гледаме напред. Трябва да си направим изводите въпреки загубата. Ще анализираме грешките и ще трябва да се подобряваме."