ПЪРВА ЛИГА, VIII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

12 септември (петък)

"Берое" - "Ботев" (Вр) 2:0

(Салидо 71, Лопес 85)



"Ботев" (Пд) - "Монтана" 0:1

(Еджике 72)



13 септември (събота)

"Спартак 1918" (Вн) - "Арда" 17:45 ч.

(по Диема спорт)

ЦСКА - "Септември" (Сф) 20:15 ч.

(по Диема спорт)



14 септември (неделя)

"Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" 18:00 ч.

(по Диема спорт)



"Локомотив 1929" (Сф) - "Левски" 20:30 ч.

(по Диема спорт)



15 септември (понеделник)

"ЦСКА 1948" - "Славия" 18:00 ч.

(по Диема спорт)



"Черно море" - "Добруджа" 20:30 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Лудогорец" 6 5 1 0 13:2 16 2. "Левски" 6 5 1 0 13:3 16 3. "Локо" (Пд) 7 4 3 0 8:4 15 4. "ЦСКА 1948" 7 4 1 2 9:7 13 5. "Черно море" 7 3 3 1 11:5 12 6. "Монтана" 8 3 2 3 6:11 11 7. "Локо 1929" (Сф) 7 2 4 1 6:3 10 8. "Ботев" (Вр) 8 2 4 2 6:6 10 9. "Берое" 7 2 3 2 9:11 9 10. "Септември" 7 2 0 5 7:15 6 11. "Арда" 6 1 3 2 8:6 6 12. "Добруджа" 7 2 0 5 6:10 6 13. "Славия" 7 1 2 4 8:13 5 14. ЦСКА 6 0 4 2 4:6 4 15. "Спартак 1918" (Вн) 7 0 4 3 5:9 4 16. "Ботев" (Пд) 7 1 1 5 5:13 4 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

5 гола: Алберто Салидо ("Берое");

4 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бертран Фурие ("Септември"), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море");

3 гола: Николай Минков ("Ботев", Пд), Борис Димитров ("Монтана"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Марин Петков ("Левски");

2 гола: Филип Еджике ("Монтана"), Нене Бодега ("Берое"), Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Спас Делев и Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов и Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов ("Левски"), Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Димитър Митков ("Ботев", Пд), Кристиан Димитров, Майкон и Евертон Бала ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар, Атанас Илиев и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Асен Чандъров ("Черно море"), Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов, Дерой Дуарте, Оливие Вердон и Петър Станич ("Лудогорец"), Джеймс Ето'о, Сантяго Годой, Улаус Скаршем и Йоанис Питас (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Парвизджон Умарбаев, Мартин Русков, Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами, Каталин Иту и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Берна Коуто, Илкер Будинов и Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен ("Арда"), Костадин Илиев ("Монтана"), Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).