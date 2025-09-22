Ходенето по мъките в ЦСКА продължи и след Керкез

Кризата в ЦСКА явно не се дължи на треньора Душан Керкез и това пролича отлична при равенството 1:1 при гостуването срещу "Ботев" (Вр) в последен мач от IX кръг на Първа лига. В този двубой футболистите от столичния тим не показаха особено умение (или поне амбиция) да спечелят. А временният наставник Валентин Илиев очевидно ще има много разговори с играчите и работа на тренировка в търсене на първата си победа (и втора за отбора от началото на сезона).

Първата част от срещата трябва по-скоро да бъде забравена от футболисти, треньори и зрители на ст. "Христо Ботев". След почивката тимът на ЦСКА тръгна малко по-активно напред и успя да поведе в 49-ата мин., когато влезлият като резерва голмайстор на Първа лига от миналия сезон Леандро Годой подаде на Йоанис Питас и кипърецът откри.

В 75-ата мин. обаче "Ботев" (Вр) изравни. Хосе Гайегос центрира, а Даниел Генов вкара с глава - 1:1. В 82-ата мин. Генов се размина с възможността да стане герой за тима си, след като от пряк свободен удар улучи дясната сглобка на вратата на Фьодор Лапоухов.

Въпреки слабата си игра ЦСКА можеше да спечели мача, след като Питас вкара в 6-ата мин. след края на редовното време. Попадението обаче беше отменено заради засада.

ОТЗИВИ

След мача треньорът на "Ботев" (Вр) Христо Янев заяви, че няма против да поеме ЦСКА, след като стана ясно, че е сред кандидатите за поста. "Доволен съм, че показахме характер, не се пречупихме, когато ЦСКА водеше. Знаехме, че мачът ще е физически. ЦСКА днес ни изненада с начина си на игра. Правеха неща, които очаквахме, но не толкова бързо. Благодаря на онова, което ми е дал ЦСКА. Времето ще покаже дали сега е моментът (б.ред. - да стане треньор). Готов съм да дам своя опит и енергия, но това не зависи само от мен и ако се случи нещо, то ще се разбере в близко бъдеще. Ако има нещо, което трябва да се случи, трябва да излезе от клуба, който проявява интерес към човек, който иска да помогне на отбора. Не искам да коментирам ситуация, която не зависи от мен. За всички е ясно, че ЦСКА трябва да изглежда по различен начин. ЦСКА е любовта и животът на много хора", заяви той.

Временният наставник на ЦСКА Валентин Илиев също изрази готовност да остане постоянно на поста: "Не ни достигна един гол. Създадохме достатъчно възможности, за да си решим мача, преди да получим изравнителния гол. За съжаление, не се получиха нещата. Като изключим първите 10-15 минути, отборът се поуспокои. Играха, както си бяхме говорили. Мачът се разви по най-добрия начин за нас. Отново от статично допуснахме гол. Неприятно е, явно ще трябва да се работи в тази насока. Срещу нас се създават не толкова на брой положения, но дори и малкото се оказват фатални. Аз съм тук, за да бъда максимално полезен. Готов съм да дам всичко от себе си. Вчера се запознахме с футболистите. В тях видях позитивна енергия. Говорихме вчера и днес през целия ден. Всички показаха разбиране и желание ситуацията да се подобрява. Ясно е, че няма да стане отведнъж. Дано е скоро, всички го искаме. В клуба съм и съм готов винаги да помогна и да бъда на 100% разположение. Такъв е начинът ми на мислене."