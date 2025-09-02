Медия без
ЦСКА "разчисти" още един скъп чужденец

Преговорите с 12-ия освободен играч от миналогодишния състав продължиха почти месец

Днес, 07:16
Раздялата с Мика Пинто се оказа най-трудна и продължителна за ръководството на ЦСКА.
CSKA.BG
Раздялата с Мика Пинто се оказа най-трудна и продължителна за ръководството на ЦСКА.

ЦСКА успя да разреши един от най-завързаните казуси с ненужен футболист. Късно снощи клубът обяви, че е постигнал споразумение за прекратяване по взаимно съгласие на договора с Мика Пинто.

32-годишният национал на Люксембург се оказа в списъка на набелязаните за освобождаване, при това съвсем изненадващо, тъй като игра без смяна в първите два мача от началото на сезона. След това обаче той беше изваден от първия състав на 14 август и започнаха преговори за разтрогване на контракта.

От мениджърската агенция на Пинто обаче останаха много недоволни от цялостното отношение към играча и поискаха всички полагащи се заплати до края на договора му, т.е. до юни 2026 г. А възнаграждението на Пинто е едно от най-високите в отбора. В крайна сметка бе постигнато съгласие за по-малка компенсация след около месец преговори.

Пинто дойде в ЦСКА в края на август м. г. като свободен агент от "Витес". Той записа за софийския клуб 28 мача и 1 гол, преди да стане 12-ият футболист, засегнат от мащабната лятна чистка в клуба.

Преди него бяха прекратени договорите на вратарите Иван Дюлгеров и Димитър Евтимов, защитниците Лиъм Купър и Тибо Вион, халфовете Марселино Кареасо и Джонатан Линдсет, крилата Джейсън Локило и Зюмюр Бютучи и нападателя Аарон Исека, а ненужният Матиас Фаетон беше преотстъпен на швейцарския "Цюрих". Станислав Шопов пък премина като свободен агент в хърватския "Осиек".

