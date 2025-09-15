Медия без
ЦСКА замени Владимир Манчев с Валентин Илиев

Треньорът на дублиращия отбор беше освободен заради слаби резултати

16 Септ. 2025Обновена
Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков (вляво) приветства Валентин Илиев като треньор на дублиращия отбор, където той замени Владимир Манчев.
Владимир Манчев вече не е треньор на дублиращия тим на футболния ЦСКА. От клуба обявиха, че се разделят с него и помощника му Кирил Божков, като мотивираха решението с "процеси на преструктуриране". Останалите трима асистенти на Манчев - Христо Видинов, Костадин Джоргов и Ивайло Иванов, продължават работа в клуба, но на други позиции в детско-юношеската школа.

Истинската причина всъщност са слабите резултати на "ЦСКА II" във Втора лига. Отборът няма победа в последните три мача, след като завърши 1:1 в неделя при гостуването срещу "Хебър". В момента дубълът на "червените" е на 10-о място в класирането с 8 точки от 8 мача (2 победи, 2 равенства и 4 загуби).

Владимир Манчев (47 г.) бе назначен на поста на 8 юни м. г., като под негово ръководство "ЦСКА II" завърши на 13-а позиция в крайното класиране през миналия сезон (2024/25). Това бе втори опит на бившия национал като главен треньор след неуспешния му 6-месечен престой в "Хебър" - от септември 2022 до март 2023 г.

ЦСКА почти веднага обяви новия наставник на резервния тим. Това е Валентин Илиев (45 г.), който е играл в два периода в ЦСКА като футболист - от 2004 до 2007 и от 2013 до 2015 г. През значителна част от тези престои той е и капитан. Печели и две титли с "червените" - през 2005 и 2008 г. Интересна подробност от треньорската му кариера е, че той на два пъти е водил "ЦСКА 1948", на който в ЦСКА не гледат с добро око и се отнасят с огромно пренебрежение към този клуб. Дори сега при представянето му този факт бе спестен на официалния сайт на ЦСКА. Друг любопитен факт е, че през това лято синът на Валентин Илиев - Теодор Иванов, премина от "ЦСКА 1948" именно в ЦСКА и сега ще е в един клуб с баща си.

Владимир Манчев изкара 15 месеца като треньор на дублиращия отбор на ЦСКА, преди да бъде освободен от поста.
Владимир Манчев изкара 15 месеца като треньор на дублиращия отбор на ЦСКА, преди да бъде освободен от поста.
