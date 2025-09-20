ЦСКА най-сетне се раздели с Керкез

БГНЕС Душан Керкез нямаше много поводи да се усмихва по време на краткия си престой като треньор на ЦСКА.

Предизвестената от четвъртък раздяла между ЦСКА и треньора Душан Керкез най-накрая е факт.

Вчера започнаха преговори между наставника и ръководството на клуба, в които се уточняваше размерът на компенсацията за босненеца. Сега вече всичко е договорено и Керкез е напуснал, след като се е споразумял за разтрогване на договора по взаимно съгласие.

Сайтът на "червените" съобщи официално за раздялата, както и, че отборът ще бъде изведен за следващия мач - в понеделник във Враца, срещу местния "Ботев" - от бившия защитник на ЦСКА Валентин Илиев. Последният бе назначен едва преди няколко дни (във вторник) за треньор на дублиращия отбор на мястото на Владимир Манчев. Интересното е, че 45-годишният бивш капитан води до октомври м.г. "ЦСКА 1948" - клуба, към който в ЦСКА имат особено негативно отношение. Илиев обаче е временен вариант, докато ръководството на ЦСКА намери наставник за постоянно.

Сагата с 49-годишния Керкез се проточи повече от две денонощия след загубата с 0:1 от "Арда" в отложен мач от първенството. По информация на един от лидерите на агитката на ЦСКА - Иван Велчев, първоначално босненецът бил обещал, че ще подаде оставка още в четвъртък. След това обаче е размислил и не е подал заявление за напускане, а е започнал да преговаря за неустойка. Днес Керкез отново е говорил с фенове на базата в Панчерево и отново е потвърдил, че преговаря за неустойка (по неофициална информация той е искал заплатите си до края на 2025 г.). Заедно с него напуска и екипът му.

Престоят на Керкез в ЦСКА започна на 4 юни и последвалите около три месеца и половина му осигуриха лошия имидж като един от най-неуспешните треньори в историята на клуба. В момента тимът е на 12-о място в класирането с 1 победа, 4 равенства и 3 загуби в първите си 8 мача.