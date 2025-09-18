Шеф на ЦСКА поиска оставката на треньора

стопкадър В изказването си по време на ТВ интервюто след загубата от "Арда" треньорът на ЦСКА Душан Керкез заяви, че поема "цялата отговорност", без реално да поеме отговорност.

Пет дни след като изтръгна първата си победа през новия сезон във футболното първенство на България, ЦСКА допусна третата си загуба от общо осем изиграни двубоя. В отложен мач от V кръг на Първа лига столичани паднаха с 0:1 като гости на "Арда" (Кърджали) в Стара Загора. Родопчани домакинстваха на стадиона на "Берое" заради ремонт на собственото си съоръжение в Родопите.

В пореден двубой възпитаниците на треньора на "червените" Душан Керкез демонстрираха тотална безидейност в атака и така и не създадоха чисто голово положение в целия двубой. От своя страна отборът на Александър Тунчев се отбраняваше организирано, а през втората част започна и да организира все по-смели нападения.

Решаващият момент настъпи секунди преди края на редовното време. При изпълнение на корнер за домакините в 89-ата мин. Феликс Ебоа Ебоа се извиси над всички в наказателното поле на софиянци и с глава забоде топката неспасяемо в мрежата зад Фьодор Лапоухов.

По това време виковете "Оставка! Оставка!" от сектора с привърженици на "армейците" само се засилиха, тъй като бяха започнали да огласят стадиона под Аязмото още от средата на втората част. По всичко изглежда, че това наистина ще бъде последният мач на Керкез начело на ЦСКА - дори да не подаде оставка, босненецът най-вероятно ще бъде уволнен след трагичния старт на шампионата.

Това почти в прав текст заяви спортният директор на клуба Бойко Величков. Минути след края на двубоя в Стара Загора шефът на "червените" директно призова Керкез да напусне.

"Изключително разочарование от гледна точка не само на резултата, а и от поведението на играчите. Нямаше енергия, нямаше живот, нямаше качество в голяма част от двубоя. Изключително много грешни подавания, непредизвикани технически грешки, необясними за професионални футболисти, камо ли за футболисти на ЦСКА - посочи Величков. - Очаквам старши треньорът да си подаде оставка. Аз бих направил така. Призовавам го да го направи и да се взима решение. Ако не подаде ли? Това е решение на ръководството, разбира се, но аз смятам, че трябва да я подаде."

След осем изиграни мача готвещият се през лятото да претендира за шампионската титла на България софийски гранд се намира на 12-о място в класирането с актив от 7 т. и голова разлика 7:8. "Арда" пък се изкачи на 10-а позиция с 9 т.

РЕАКЦИИ

С първите си думи след поражението треньорът на ЦСКА Душан Керкез не даде признаци, че обмисля да се оттегли от поста:

"За мен днес изиграхме много лош мач. Той е моя отговорност. От първата до последната минута нищо не беше както трябва и това е моя отговорност. Трябва да анализирам този проблем със създаването на ситуациите. Сега не мога обаче. Много лош мач, извинявам се на феновете. Очаквах много повече от всички, от мен, но понякога има и такива срещи. Нищо не е ново с оставките в ЦСКА, няма какво да кажа - извинявам се на феновете, много зле изиграхме мача. Поемам цялата отговорност за това днес. След този мач аз знам просто къде съм сгрешил. Трябва да вярвам у себе си повече и да не слушам много неща, които се говорят и пишат за футболистите. Не че някой нещо ми е казвал. Всички трябва да се съберем и погледнем за тази ситуация. Тя е така две години - много негативи, но не искам да отварям други теми. Извинявам се на феновете, но може би никога не съм имал такъв мач като треньор. Искам наистина да се извиня. Няма какво да кажа повече."

Наставникът на "Арда" Александър Тунчев разбираемо изрази задоволство от постигнатия успех:

"Бяхме нервни през първата част, опитахме се само да се защитаваме. На полувремето казах, че трябва да променим коренно нещата, ако искаме да вземем точки от сблъсъка. Показахме го и в Европа. Нормално, имаше напрежение след лошите резултати. На майтап работихме с психолога през седмицата и успяхме да се вдигнем. Най-доброто решение е позитивни резултати. Надявам се, че ще ни даде спокойствие тази победа. Качествата ги имаме. Трябва да се успокоим и да настроим главите за нашия шампионат. В Кърджали играем по коренно различен начин. Самото самочувствие на футболистите е друго. Няма начин, на нашия терен няма да се получи нищо. Предпочитаме да играем на такъв добър терен."