"Лудогорец" и ЦСКА похарчиха €12 млн. за трансфери

Лудогорец Чешкият халф Филип Калоч е най-скъпият входящ летен трансфер в Първа лига, след като "Лудогорец" плати за него 2.8 млн. евро на "Кайзерслаутерн".

Затварянето на летния трансферен прозорец в България на 8 септември даде повод за равносметка на извършените сделки от клубовете в Първа лига. Данните показват, че два клуба са харчили щедро за нови футболисти - над 8 пъти повече (!!!) от всички останали 14 отбора, взети заедно. Това са шампионът "Лудогорец" и ЦСКА, който се опитва да сглоби конкурентен за титлата състав.

Двата клуба са инвестирали общо почти 12 млн. евро в нови футболисти, и по-точно 11.72 млн., според портала за база данни на футболисти Transfermarkt (б. а. - стойностите на всички споменати тук трансфери се базират на информацията на този авторитетен сайт).

За сравнение, други пет клуба ("Левски", "ЦСКА 1948", "Черно море", "Берое" и "Септември") са похарчили общо 1.367 млн. евро за входящи трансфери. А останалите 9 ("Арда", "Спартак 1918", пловдивският "Ботев", врачанският "Ботев", "Славия", столичният "Локомотив 1929", пловдивският "Локомотив", "Монтана" и "Добруджа") не са похарчили никакви средства за входящи трансфери, като са се подсилили само със свободни агенти.

Най-скъпият закупен футболист това лято в Първа лига е чешкият халф Филип Калоч, за когото "Лудогорец" се е съгласил да плати 2.8 млн. евро на германския втородивизионен "Кайзерслаутерн". По този начин Калоч дори стана вторият най-скъп футболист в Първа лига след съотборника си Квадво Дуа (3.5 млн. евро, платени на "Нюрнберг" през юли 2023 г.).

Това лято "Лудогорец" инвестира общо 6.92 млн. евро за попълнения, но се оказва, че това харчене е премерено, защото същевременно от юни до началото на септември са продадени или отдадени под наем футболисти за общо 6.15 млн. евро. Или минусът от трансфери в разградския клуб е 770 000 евро, т. е. сравнително приемлив на фона на общото харчене.

Най-скъпият изходящ трансфер от "Лудогорец" е на полския халф Якуб Пьотровски, продаден на "Удинезе" за 3 млн. евро. Солидни суми са договорени също за продажбите на Мунир Шуиар - 1.4 млн. от мароканския "Ренесанс Беркан" и на Франко Русо - 1 млн. от мексиканския "Керетаро".

ЦСКА обаче е на огромен минус - 4.8 млн. евро, платени за нови играчи срещу 0 евро от продажби, въпреки че клубът се раздели с 12 футболисти. Най-крупна сума е дадена на "Берое" - 1.8 млн. евро за голмайстора на Първа лига за сезон 2024/25 Сантяго Годой, като това е и рекорд в историята на Първа лига за вътрешен трансфер.

Сред останалите клубове прави впечатление премереното вложение на "Левски". Клубът, който в момента е начело на Първа лига, е изразходвал доста по-скромните 410 000 евро за играчи (350 000 евро на "Алжер" за Акрам Бурас и 60 000 евро наем на "Санта Клара" за Рилдо), а към момента пестеливата трансферна политика се оказва печеливша. "Левски" даже е на плюс от 350 000 евро от трансфери, тъй като има приходи от 760 000 евро от продажбите на Келиан ван дер Каап (в катарския "Ал Сайлия" за 500 000 евро) и Джавад Ел Джемили (в катарския "Ал Шахания" за 260 000 евро).

Мащабната селекция на "ЦСКА 1948", включваща 22-ма нови играчи, всъщност струва официално на клуба само 592 000 евро. От тях 270 000 са платени на черногорския "Подгорица" за бековете Огниен Гашевич (150 000) и Драган Гривич (120 000). Повече са дадени само за боливийския национал Хосе Мартинес - 185 000 евро на "Було Було". Същевременно клубът е регистрирал сериозни приходи от продажби в размер на 2.2 млн. евро - 1 млн. евро от сръбския "Войводина" (Нови Сад) за Куфре Ета, 700 000 от руския "Оренбург" за национала Емил Ценов и 500 000 от ЦСКА за Теодор Иванов.

Тоест "ЦСКА 1948" е на най-голям плюс в Първа лига откъм трансфери - 1.61 млн. евро, с което изпреварва минимално "Берое", който е с положителен баланс от 1.6 млн. При старозагорци от продажбата на Годой в ЦСКА се приспадат 200 000 евро, платени на "Коринтианс" за Уесли Дуал.

Клубовете в Първа лига продължават да попълват отборите си и сега, но вече само със свободни агенти. В момента в Европа са отворени трансферните прозорци само в Сърбия и Израел, като още съществува вероятност "Левски" да продаде Марин Петков на "Макаби" (Хайфа).

Но като цяло тенденцията е ясна - само два клуба ("Лудогорец" и ЦСКА) изразходват сериозни средства за попълнения. Всички останали разчитат основно на футболисти с изтекли договори. Което би добавило качество за тези останали отбори при повече късмет, обаче трудно би осигурило на съответния клуб конкурентен състав за Европа. Впрочем, големите разходи на ЦСКА все още не са гаранция за осигурена голяма класа и това тепърва трябва да се доказва от играчите в червено и треньора им Душан Керкез.