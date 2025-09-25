Христо Янев не погледнал договора си в ЦСКА при подписването

Новият треньор на ЦСКА Христо Янев призна, че желанието му да се завърне в отбора било толкова голямо, че вчера дори не погледнал договора, който подписва. Иначе самият конкракт е до края на сезона с опция за удължаване за още една година.

"Подписах се на това, което са ми дали. Не съм го разглеждал, тук съм да работя. Тук съм да направя онова, за което са ми гласували доверие. Аз условия не съм поставял на ЦСКА", каза Янев при представянето си.

Той е обнадежден, че ще успее след първия си разговор с футболистите, които го посрещнали с позитивна нагласа. "Има да свършим много работа, видно е за всички. Най-важно е да стабилизираме отбора и да го издигнем по-напред в класирането. Искам всички ние да работим заедно, да обединим усилия, да се борим заедно, защото аз без подкрепа от ръководството и футболистите не мога да се справя. Трябва да върнем увереността на цялата група, за да има резултати. За мен това е възможност да обединим сили всички ние и да излезем от тази ситуация. Трябва да опозная групата, да върна тяхната увереност. Придобивайки самочувствие, да покажат какъв капацитет имат. Да видим капацитета на тези футболисти в съблекалнята и докъде може да стигнем с тях. Трябва да концентрираме енергията си, за да направим план и клубът да изглежда по-добре. Тук съм да накарам всички по веригата да се заредят с моя ентусиазъм. Надявам се да започнем с мачове, които да върнат увереността, и да побеждаваме. Искам да работя върху резултати, да накараме тези фенове да са с гордо вдигната глава. За много хора ЦСКА е религия, тук съм да върна вярата им", очерта набързо приоритетите си новият треньор.

Първият му мач ще бъде в събота, когато е гостуването срещу "Локомотив 1929" (Сф) от Х кръг на Първа лига. За този двубой отпадат контузените Лумбард Делова, Улаус Скаршем и Иван Турицов. Наставникът призна, че заради малкото време за подготовка за този двубой ще се наложи да импровизира със състава. "Нямам толкова добра представа за качествата на всички. Ще заложа на хората в най-добра форма и ще се доверя на вътрешното си усещане", каза той.

ПОДКРЕПА ОТ ДИРЕКТОР И ОТ СТОИЧКОВ

Христо Янев беше представен от спортния директор на ЦСКА Бойко Величков, който обоснова избора на треньор и каза добри думи за 46-годишния наставник. "Знаем в каква ситуация поема отбора. Изборът му е изключително позитивен и обнадеждаващ. Ясно е за всички, че Христо е естествен избор. Спрели сме се поради много причини, ясни са на всички. Кръвно свързан е с историята и успехите на клуба ни, знае как се печелят трофеи и като футболист - и като треньор с отбора. Спрямо моментната ситуация, а и не само, е отличен избор. Най-нормалното е, когато има проблеми като резултати, клубът да си прави сметката как е най-добре да продължи напред. Христо ще започне с лошото наследство, което му оставяме като резултати, игра и психологическо състояние. Но ми се иска да започне с идеята какво ще се случва оттук нататък", заяви Величков. Той призна, че името на Христо Янев е било обсъждано и преди като вариант за треньор.

За назначението се изказа и легендата на ЦСКА Христо Стоичков, който е близък с ръководството на клуба и доскоро се водеше акционер. "Познавам много добре Ицо Янев - и като човек, и като футболист. Уникално момче. Къде е бил треньор, не е толкова важно. Оттук нататък трябва да е концентриран. Времето ще покаже дали е дошъл в точния момент в ЦСКА. Ако успее да убеди всички около себе си, включително футболистите, не е трудно да работи. Надявам се Ицо Янев, с обичта и харизмата, които носи, да успее. Но резултатите са най-важни", каза Стоичков.