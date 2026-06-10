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Любослав Пенев се завърна във футбола след 6 месеца лечение

От днес той вече официално е треньор на "Локомотив 1929" (Сф)

10 Юни 2026
Преминалият през тежко лечение от онкологично заболяване Любослав Пенев отново е готов за работа след малко повече от половин година от поставянето на диагнозата.
БГНЕС
Преминалият през тежко лечение от онкологично заболяване Любослав Пенев отново е готов за работа след малко повече от половин година от поставянето на диагнозата.

Една от големите новини в българския футбол тази година беше потвърдена днес - Любослав Пенев се завръща като треньор. Той е подписал вече договор за 1+1 година с "Локомотив 1929" (Сф) и ще бъде представен официално утре. Това се случва около 6 месеца, след като Пенев беше диагностициран със злокачествено заболяване - тумор в единия бъбрек, и премина тежко лечение първо в Германия, а след това в България.

"Любо е жизнен, иска да работи и няма търпение", потвърди пред bTV собственикът на "Локомотив 1929" Веселин Стоянов. Разговорите са се водили от около две седмици, а днес са били уточнени окончателно всички подробности.

В последните месеци имаше неофициални информации, че Пенев се повлиява добре от лечението и възстановяването му е успешно. Но при всички случаи новината звучи направо сензационно, тъй като през в края на ноември и началото на декември животът му бе в опасност и бе отслабнал с около 30 кг.

Един от хората, които се изказаха скептично за възможността Любослав Пенев да се завърне в треньорската професия, бе Стилиян Петров, самият той преминал през лечение от левкемия през 2012 г.

"Любослав Пенев е все още на лечение. Достъпът му до хора в момента трябва да е ограничен. Трябва да го запазим, защото за него е важен животът (...) В момента се чувства много добре. Готов е да работи. Аз му казах, че за мен това не е правилно, но го разбирам за какво става въпрос. Да не забравяме, че Любослав Пенев и неговото семейство се борят с нещо, което изисква финанси и това ще бъде за дълъг период от време. За да поддържаш едно такова лечение трябва да имаш финансите и не е евтино, и го разбирам защо иска да работи, и защо трябва да работи, но има много по-малки, важни неща и това е животът му. Той поема голям риск, но той си знае рисковете, знае какво може да загуби, но знае, че и някой път рискът е ок. Да се надяваме, че в момента всичко върви така както трябва. Лечението ще продължи и ще е дълго", коментира преди дни Петров пред "Дарик радио".

"Локомотив 1929" ще бъде четвъртият софийски отбор, на който Любослав Пенев е бил треньор след ЦСКА, "ЦСКА 1948" и "Царско село". Водил е още пловдивските "Ботев" и "Локомотив", а също така "Литекс", "Хебър", втория отбор на "Валенсия", а от ноември 2011 до ноември 2014 г. бе селекционер на националния тим на България.

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Любослав Пенев, Локомотив 1929 София

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