ЦСКА е на 90 мин. от европейски футбол до Коледа

Носителят на Купата на България ЦСКА извоюва стратегическа победа с 3:0 като гост на "Макаби" (Тел Авив) и е само на 90 минути разстояние от гарантирано участие в европейските клубни турнири по футбол поне до Коледа. Двубоят беше първи от сблъсъка в III квалификационен кръг на Лига Европа и се игра на неутрален терен в грузинския град Батуми при невъзможността на израелския тим да играе в родината си заради войната в Близкия изток.

Освен това символичните домакини изтърпяваха наказание от един мач без публика и затова двата тима излязоха на празния 20-хиляден стадион "Аджарабет Арена". Още в 9-ата минута Макс Ебонг откри резултата с фронтален шут от границата на наказателното поле след пас отляво на Йоанис Питас. Двайсетина минути по-късно Леандро Годой удвои от воле след изпълнение на корнер. Крайния резултат оформи влезлият като резерва Жоел Зварц в последната минута от редовното време с техничен изстрел с левия крак от десния ъгъл на пеналта.

"Армейците" можеше да изградят и още по-голям аванс преди реванша след седмица, но пропуски от изгодни ситуации направиха Годой, Питас и Дейвид Пастор. Вратарят Фьодор Лапоухов пък изигра поредния си блестящ мач и спаси всички опасни положения за израелците.

Ответният мач е другия четвъртък (13 август) на националния ст. "Васил Левски" в София. Ако не допуснат тотален срив пред своята публика, "червените" ще се класират за плейофния кръг за място в груповата фаза на втория по сила континентален турнир, където ще срещнат носителя на Купата на Гърция ОФИ (Крит).

Дори да отпадне на следващото стъпало в Лига Европа, ЦСКА ще има гарантирано участие в основната фаза на Лигата на конференцията. А шестте кръга в третата по сила надпревара продължават до средата на декември.

РЕАКЦИИ

"Изиграхме много силен мач. Отново видяхме един отбор, който знаеше в какво е силен и познаваше слабите страни на противника. За нас това е важна победа, която ни дава повече увереност и самочувствие. Трябва да имаме самочувствие въпреки всички критики, които понасяме, и същевременно да останем смирени", бяха първите думи на треньора на ЦСКА Христо Янев.

Той призова футболистите си да запазят максимална концентрация и мотивация:

"Работихме много здраво, за да сме в Европа, да играем срещу такива отбори и да покажем, че можем да се надиграваме с тях. Не трябва да допускаме нищо друго, освен да бъдем мотивирани и концентрирани. Надявам се да сме добре, да сме здрави и да правим така, че хората, които ни обичат, да се радват на победите ни."