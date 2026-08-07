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ПЪРВА ЛИГА, IV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

09 Авг. 2026Обновена

7 август (петък)

"Левски" - "Локомотив" (Пловдив)  2:0
(Кусо 5, Рейналдо 90+3)

Levski Sofia vs. PFC Lokomotiv Plovdiv - Game Highlights
Date: 07-08-2026 ,Watch the Game Highlights from Levski Sofia vs. PFC Lokomotiv Plovdiv, 08/07/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Levski Sofia, TeamB: PFC Lokomotiv Plovdiv, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Para
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8 август (събота)

"Локомотив 1929" (София) - "ЦСКА 1948" 1:3
(Делев 77; Франко 53, Масиел 73, 87)

Локомотив София - ЦСКА 1948 1:3 /репортаж/
ЦСКА 1948 загря за предстоящия ключов мач в европейските клубни турнири с победа с 3:1 като гост на Локомотив София в среща от четвъртия кръг на българската футболна efbet Лига.
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"Дунав" - "Арда" 0:2
(Карагерен 16, Ковачев 59)

Дунав - Арда 0:2 /репортаж/
Date: 08-08-2026 ,Watch the Game Highlights from Dunav 2010 Ruse vs. Arda, 08/08/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Dunav 2010 Ruse, TeamB: Arda, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
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9 август (неделя)

"Черно море" - "Лудогорец" 2:3
(Лазаров 30, Златев 84; Круз 47, 50, Чочев 53)

Черно море - Лудогорец 2:3 /репортаж/
Date: 09-08-2026 ,Watch the Game Highlights from Cherno More vs. Ludogorets Razgrad PFK, 08/09/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Cherno More, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Para
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"Септември" (София) - ЦСКА 0:3
(Питас 45-д, Годой 72, Соле 81)

Септември - ЦСКА 0:3 /репортаж/
Септември - ЦСКА 0:3 /репортаж/
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10 август (понеделник)

"Ботев" (Враца) - "Славия" 19:00 ч.
(по Диема спорт)

 

"Ботев" (Пловдив) - "Спартак 1918" (Варна) 21:15 ч.
(по Диема спорт)

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1.  "Левски"
4
4
0
0
9:2
12
 2.  "Лудогорец"
4
4
0
0
8:3
12
 3.   ЦСКА
4
3
1
0
8:3
10
 4.  "ЦСКА 1948"
4
3
1
0
9:5
10
 5.  "Спартак 1918" (Вн)
3
2
1
0
6:2
7
 6.  "Арда"
4
2
1
1
5:3
7
 7.  "Ботев" (Пд)
3
1
1
1
4:4
4
 8.  "Локо" (Пд)
4
1
0
3
2:5
3
 9.  "Локо 1929" (Сф)
4
0
2
2
4:7
2
10. "Славия"
3
0
2
1
1:2
2
11. "Ботев" (Вр)
3
0
1
2
3:5
1
12. "Черно море"
4
0
1
3
3:8
1
13. "Септември"
4
0
1
3
2:9
1
14. "Дунав"
4
0
0
4
2:8
0
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-14-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

4 гола: Руан Круз ("Лудогорец");

3 гола: Жоел Зварц (ЦСКА), Мамаду Диало и Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда");

2 гола: Бърнард Текпетей и Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Асен Чандъров ("Ботев", Пд), Акрам Бурас, Рейналдо и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Йоанис Питас (ЦСКА);

1 гол: Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде и Джойс Читоку ("Спартак 1918"), Флориан Кребс, Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Кристиан Димитров, Давид Кусо и Армстронг Око-Флекс ("Левски"), Радослав Апостолов и Денислав Минчев ("Дунав"), Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Георги Николов, Атанас Кабов и Светослав Ковачев ("Арда"), Васил Панайотов, Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море"), Николас Пенев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти и Карлос Алгара ("Ботев", Пд), Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Факундо Родригес, Леандро Годой и Исак Соле (ЦСКА), Иван Минчев ("Славия"), Преслав Боруков ("Ботев", Вр).

 

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд).

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Първа лига, статистика

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