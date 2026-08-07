ПЪРВА ЛИГА, IV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

7 август (петък)

"Левски" - "Локомотив" (Пловдив) 2:0

(Кусо 5, Рейналдо 90+3)

8 август (събота)

"Локомотив 1929" (София) - "ЦСКА 1948" 1:3

(Делев 77; Франко 53, Масиел 73, 87)

Локомотив София - ЦСКА 1948 1:3 /репортаж/ ЦСКА 1948 загря за предстоящия ключов мач в европейските клубни турнири с победа с 3:1 като гост на Локомотив София в среща от четвъртия кръг на българската футболна efbet Лига. Локомотив София - ЦСКА 1948 1:3 /репортаж/ ЦСКА 1948 загря за предстоящия ключов мач в европейските клубни турнири с победа с 3:1 като гост на Локомотив София в среща от четвъртия кръг на българската футболна efbet Лига.

"Дунав" - "Арда" 0:2

(Карагерен 16, Ковачев 59)

9 август (неделя)

"Черно море" - "Лудогорец" 2:3

(Лазаров 30, Златев 84; Круз 47, 50, Чочев 53)

"Септември" (София) - ЦСКА 0:3

(Питас 45-д, Годой 72, Соле 81)

10 август (понеделник)

"Ботев" (Враца) - "Славия" 19:00 ч.

(по Диема спорт)

"Ботев" (Пловдив) - "Спартак 1918" (Варна) 21:15 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 4 4 0 0 9:2 12 2. "Лудогорец" 4 4 0 0 8:3 12 3. ЦСКА 4 3 1 0 8:3 10 4. "ЦСКА 1948" 4 3 1 0 9:5 10 5. "Спартак 1918" (Вн) 3 2 1 0 6:2 7 6. "Арда" 4 2 1 1 5:3 7 7. "Ботев" (Пд) 3 1 1 1 4:4 4 8. "Локо" (Пд) 4 1 0 3 2:5 3 9. "Локо 1929" (Сф) 4 0 2 2 4:7 2 10. "Славия" 3 0 2 1 1:2 2 11. "Ботев" (Вр) 3 0 1 2 3:5 1 12. "Черно море" 4 0 1 3 3:8 1 13. "Септември" 4 0 1 3 2:9 1 14. "Дунав" 4 0 0 4 2:8 0 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-14-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

4 гола: Руан Круз ("Лудогорец");

3 гола: Жоел Зварц (ЦСКА), Мамаду Диало и Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда");

2 гола: Бърнард Текпетей и Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Асен Чандъров ("Ботев", Пд), Акрам Бурас, Рейналдо и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Йоанис Питас (ЦСКА);

1 гол: Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде и Джойс Читоку ("Спартак 1918"), Флориан Кребс, Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Кристиан Димитров, Давид Кусо и Армстронг Око-Флекс ("Левски"), Радослав Апостолов и Денислав Минчев ("Дунав"), Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Георги Николов, Атанас Кабов и Светослав Ковачев ("Арда"), Васил Панайотов, Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море"), Николас Пенев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти и Карлос Алгара ("Ботев", Пд), Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Факундо Родригес, Леандро Годой и Исак Соле (ЦСКА), Иван Минчев ("Славия"), Преслав Боруков ("Ботев", Вр).

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд).