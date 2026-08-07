ПЪРВА ЛИГА, IV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

7 август (петък)
"Левски" - "Локомотив" (Пловдив) 2:0
(Кусо 5, Рейналдо 90+3)
8 август (събота)
"Локомотив 1929" (София) - "ЦСКА 1948" 1:3
(Делев 77; Франко 53, Масиел 73, 87)
"Дунав" - "Арда" 0:2
(Карагерен 16, Ковачев 59)
9 август (неделя)
"Черно море" - "Лудогорец" 2:3
(Лазаров 30, Златев 84; Круз 47, 50, Чочев 53)
"Септември" (София) - ЦСКА 0:3
(Питас 45-д, Годой 72, Соле 81)
10 август (понеделник)
"Ботев" (Враца) - "Славия" 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Ботев" (Пловдив) - "Спартак 1918" (Варна) 21:15 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Левски"
|
4
|
4
|
0
|
0
|
9:2
|
12
|
2. "Лудогорец"
|
4
|
4
|
0
|
0
|
8:3
|
12
|
3. ЦСКА
|
4
|
3
|
1
|
0
|
8:3
|
10
|
4. "ЦСКА 1948"
|
4
|
3
|
1
|
0
|
9:5
|
10
|
5. "Спартак 1918" (Вн)
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6:2
|
7
|
6. "Арда"
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5:3
|
7
|
7. "Ботев" (Пд)
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4
|
4
|
8. "Локо" (Пд)
|
4
|
1
|
0
|
3
|
2:5
|
3
|
9. "Локо 1929" (Сф)
|
4
|
0
|
2
|
2
|
4:7
|
2
|
10. "Славия"
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1:2
|
2
|
11. "Ботев" (Вр)
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3:5
|
1
|
12. "Черно море"
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3:8
|
1
|
13. "Септември"
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2:9
|
1
|
14. "Дунав"
|
4
|
0
|
0
|
4
|
2:8
|
0
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-14-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
4 гола: Руан Круз ("Лудогорец");
3 гола: Жоел Зварц (ЦСКА), Мамаду Диало и Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда");
2 гола: Бърнард Текпетей и Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Асен Чандъров ("Ботев", Пд), Акрам Бурас, Рейналдо и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Йоанис Питас (ЦСКА);
1 гол: Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде и Джойс Читоку ("Спартак 1918"), Флориан Кребс, Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Кристиан Димитров, Давид Кусо и Армстронг Око-Флекс ("Левски"), Радослав Апостолов и Денислав Минчев ("Дунав"), Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Георги Николов, Атанас Кабов и Светослав Ковачев ("Арда"), Васил Панайотов, Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море"), Николас Пенев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти и Карлос Алгара ("Ботев", Пд), Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Факундо Родригес, Леандро Годой и Исак Соле (ЦСКА), Иван Минчев ("Славия"), Преслав Боруков ("Ботев", Вр).
АВТОГОЛОВЕ
Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд).