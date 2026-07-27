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ПЪРВА ЛИГА, III КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

03 Авг. 2026Обновена

31 юли (петък)

"Славия" - "Локомотив 1929" (Сф)  1:1
(Минчев 42; Н. Пенев 36)

Славия - Локомотив София 1:1 /репортаж/
Date: 31-07-2026 ,Watch the Game Highlights from Slavia Sofia vs. Lokomotiv Sofia, 07/31/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Slavia Sofia, TeamB: Lokomotiv Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
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"ЦСКА 1948" - "Арда"  2:1
(Диало 6, 57; Карагарен 22)

ЦСКА 1948 - Арда 2:1 /репортаж/
Date: 31-07-2026 ,Watch the Game Highlights from CSKA 1948 Sofia vs. Arda, 07/31/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: CSKA 1948 Sofia, TeamB: Arda, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
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1 август (събота)

"Левски" - "Септември" (Сф)  3:0
(Бурас 34, Око-Флекс 76, Сержиньо 79)

Левски - Септември София 3:0 /репортаж/
Date: 01-08-2026 ,Watch the Game Highlights from Levski Sofia vs. PFK Septemvri Sofia, 08/01/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Levski Sofia, TeamB: PFK Septemvri Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Paramete
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"Ботев" (Пд) - "Черно море"  1:0
(Чандъров 23-д)

Ботев Пловдив - Черно море 1:0 /репортаж/
Date: 01-08-2026 ,Watch the Game Highlights from Botev Plovdiv vs. Cherno More, 08/01/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Botev Plovdiv, TeamB: Cherno More, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
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2 август (неделя)

"Лудогорец" - "Ботев" (Вр)  2:1
(Текпетей 22, Круз 45; Боруков 72)

Лудогорец - Ботев Враца 2:1 /репортаж/
Date: 02-08-2026 ,Watch the Game Highlights from Ludogorets Razgrad PFK vs. Botev Vratsa, 08/02/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Ludogorets Razgrad PFK, TeamB: Botev Vratsa, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Pa
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ЦСКА - "Дунав"  2:1
(Зварц 17, Родригес 79; Апостолов 10)

PFC CSKA Sofia vs. Dunav 2010 Ruse - Game Highlights
Date: 02-08-2026 ,Watch the Game Highlights from PFC CSKA Sofia vs. Dunav 2010 Ruse, 08/02/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: PFC CSKA Sofia, TeamB: Dunav 2010 Ruse, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
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3 август (понеделник)

"Спартак 1918" (Вн) - "Локомотив" (Пд)  1:0
(Валверде 8)

FK Spartak 1918 Varna vs. PFC Lokomotiv Plovdiv - Game Highlights
Date: 03-08-2026 ,Watch the Game Highlights from FK Spartak 1918 Varna vs. PFC Lokomotiv Plovdiv, 08/03/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: FK Spartak 1918 Varna, TeamB: PFC Lokomotiv Plovdiv, TeamAction: , Half: , PlayerName: ,
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КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1.  "Левски"
3
3
0
0
7:2
9
 2.  "Лудогорец"
3
3
0
0
5:1
9
 3.  "Спартак 1918" (Вн)
3
2
1
0
6:2
7
 4.  "ЦСКА 1948"
3
2
1
0
6:4
7
 5.   ЦСКА
3
2
1
0
5:3
7
 6.  "Ботев" (Пд)
3
1
1
1
4:4
4
 7.  "Арда"
3
1
1
1
3:3
4
 8.  "Локо" (Пд)
3
1
0
2
2:3
3
 9.  "Локо 1929" (Сф)
3
0
2
1
3:4
2
 10. "Славия"
3
0
2
1
1:2
2
11. "Ботев" (Вр)
3
0
1
2
3:5
1
12. "Черно море"
3
0
1
2
1:5
1
13. "Септември"
3
0
1
1
2:6
1
14. "Дунав"
3
0
0
3
2:6
0
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-14-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

3 гола: Жоел Зварц (ЦСКА), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

2 гола: Бърнард Текпетей и Руан Круз ("Лудогорец"), Асен Чандъров ("Ботев", Пд), Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);

1 гол: Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде и Джойс Читоку ("Спартак 1918"), Фредерик Масиел, Флориан Кребс и Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Кристиан Димитров, Рейналдо и Армстронг Око-Флекс ("Левски"), Радослав Апостолов и Денислав Минчев ("Дунав"), Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Васил Панайотов ("Черно море"), Николас Пенев, Димитър Костадинов и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти и Карлос Алгара ("Ботев", Пд), Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Факундо Родригес и Йоанис Питас (ЦСКА), Иван Минчев ("Славия"), Преслав Боруков ("Ботев", Вр).

 

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд).

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Първа лига, статистика

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