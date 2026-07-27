ПЪРВА ЛИГА, III КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

31 юли (петък)
"Славия" - "Локомотив 1929" (Сф) 1:1
(Минчев 42; Н. Пенев 36)
"ЦСКА 1948" - "Арда" 2:1
(Диало 6, 57; Карагарен 22)
1 август (събота)
"Левски" - "Септември" (Сф) 3:0
(Бурас 34, Око-Флекс 76, Сержиньо 79)
"Ботев" (Пд) - "Черно море" 1:0
(Чандъров 23-д)
2 август (неделя)
"Лудогорец" - "Ботев" (Вр) 2:1
(Текпетей 22, Круз 45; Боруков 72)
ЦСКА - "Дунав" 2:1
(Зварц 17, Родригес 79; Апостолов 10)
3 август (понеделник)
"Спартак 1918" (Вн) - "Локомотив" (Пд) 1:0
(Валверде 8)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Левски"
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:2
|
9
|
2. "Лудогорец"
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:1
|
9
|
3. "Спартак 1918" (Вн)
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6:2
|
7
|
4. "ЦСКА 1948"
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6:4
|
7
|
5. ЦСКА
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:3
|
7
|
6. "Ботев" (Пд)
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4
|
4
|
7. "Арда"
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:3
|
4
|
8. "Локо" (Пд)
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:3
|
3
|
9. "Локо 1929" (Сф)
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3:4
|
2
|
10. "Славия"
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1:2
|
2
|
11. "Ботев" (Вр)
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3:5
|
1
|
12. "Черно море"
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1:5
|
1
|
13. "Септември"
|
3
|
0
|
1
|
1
|
2:6
|
1
|
14. "Дунав"
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6
|
0
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-14-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
3 гола: Жоел Зварц (ЦСКА), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");
2 гола: Бърнард Текпетей и Руан Круз ("Лудогорец"), Асен Чандъров ("Ботев", Пд), Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);
1 гол: Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде и Джойс Читоку ("Спартак 1918"), Фредерик Масиел, Флориан Кребс и Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Кристиан Димитров, Рейналдо и Армстронг Око-Флекс ("Левски"), Радослав Апостолов и Денислав Минчев ("Дунав"), Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Васил Панайотов ("Черно море"), Николас Пенев, Димитър Костадинов и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти и Карлос Алгара ("Ботев", Пд), Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Факундо Родригес и Йоанис Питас (ЦСКА), Иван Минчев ("Славия"), Преслав Боруков ("Ботев", Вр).
АВТОГОЛОВЕ
Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд).