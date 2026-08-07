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"Левски" удължи победната си серия с 2:0 над "Локо" (Пд)

"Сините" вече имат 7 успеха и 2 равенства в първенството и в квалификациите за Шампионската лига

07 Авг. 2026
Давид Кусо шутира към вратата на "Локо" (Пд) за гола си
СПОРТАЛ
Давид Кусо шутира към вратата на "Локо" (Пд) за гола си

"Левски" продължи своята победна серия от началото на първенството в Първа лига, след като се наложи с 2:0 над гостуващия "Локомотив" (Пд) като домакин в мач от IV кръг. Успехът удължи и позитивната поредица на "сините" този сезон и те вече имат общо 7 победи и 2 равенства в изиграните 9 двубоя у нас и в квалификациите за Шампионската лига.

Срещата на ст. "Георги Аспарухов" започна вихрено за "Левски" и след само 5 минути игра шампионите вече водеха. Тогава Мазир Сула изведе Давид Кусо сам срещу вратаря Милосавлевич, а анголецът отбеляза първия си гол със "синия екип".

Последваха още силни минути за домакините, но и Сула, и Хевертон не успяха да реализират от изгодни позиции. В 42-ата мин. пък главният съдия Геро Писков отмени гол на Хуан Переа, като прецени, че скока си да играе с глава нападателят е фаулирал Лукас Риян от "Локо" (Пд).

Пловдивчани имаха своите добри минути в началото на втората част. В 50-ата мин. те претендираха да им се даде дузпа за докосване на топката с ръка от Асен Митков в наказателното поле на "Левски", но Писков не отсъди наказателен удар. В 59-ата пък крилото на "Локо" Севи Идриз шутира изненадващо и уцели десния стълб на вратата на Светослав Вуцов.

До края събитията на терена се контролираха от шампионите, обаче в 90-ата мин. пловдивчани можеше да ги накажат. Тогава те изпълниха ъглов удар, след който стана разбъркване, Жулиен Лами стреля но вратарят Вуцов спаси.

А всичко окончателно свърши в 3-ата мин. на даденото от рефера продължение, когато Рейналдо оформи крайното 2:0 и остави "Левски" на върха в класирането.

Levski Sofia vs. PFC Lokomotiv Plovdiv - Game Highlights
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Ключови думи:

Първа лига, Левски, Локомотив Пловдив

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