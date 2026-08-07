"Левски" удължи победната си серия с 2:0 над "Локо" (Пд)

"Левски" продължи своята победна серия от началото на първенството в Първа лига, след като се наложи с 2:0 над гостуващия "Локомотив" (Пд) като домакин в мач от IV кръг. Успехът удължи и позитивната поредица на "сините" този сезон и те вече имат общо 7 победи и 2 равенства в изиграните 9 двубоя у нас и в квалификациите за Шампионската лига.

Срещата на ст. "Георги Аспарухов" започна вихрено за "Левски" и след само 5 минути игра шампионите вече водеха. Тогава Мазир Сула изведе Давид Кусо сам срещу вратаря Милосавлевич, а анголецът отбеляза първия си гол със "синия екип".

Последваха още силни минути за домакините, но и Сула, и Хевертон не успяха да реализират от изгодни позиции. В 42-ата мин. пък главният съдия Геро Писков отмени гол на Хуан Переа, като прецени, че скока си да играе с глава нападателят е фаулирал Лукас Риян от "Локо" (Пд).

Пловдивчани имаха своите добри минути в началото на втората част. В 50-ата мин. те претендираха да им се даде дузпа за докосване на топката с ръка от Асен Митков в наказателното поле на "Левски", но Писков не отсъди наказателен удар. В 59-ата пък крилото на "Локо" Севи Идриз шутира изненадващо и уцели десния стълб на вратата на Светослав Вуцов.

До края събитията на терена се контролираха от шампионите, обаче в 90-ата мин. пловдивчани можеше да ги накажат. Тогава те изпълниха ъглов удар, след който стана разбъркване, Жулиен Лами стреля но вратарят Вуцов спаси.

А всичко окончателно свърши в 3-ата мин. на даденото от рефера продължение, когато Рейналдо оформи крайното 2:0 и остави "Левски" на върха в класирането.