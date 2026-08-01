"Левски" е вече 3 от 3 в Първа лига

"Левски" спечели и третия си мач от сезона в Първа лига и оглави класирането с пълен актив от 9 точки. Победата в III кръг на първенството бе с 3:0 над гостуващия тим на "Септември".

Шампионите не показаха умора от трудното гостуване срещу "Университатя" (Крайова), нито че се пазят за предстоящия мач във вторник срещу "Кайрат" от III квалификационен кръг за Шампионската лига.

В 30-ата минута Асен Митков улучи левия страничен стълб на вратата на "Септември". Само 4 минути по-късно Акрам Бурас откри за "сините" след асистенция отляво на Алекс Сентейес. И след почивката тимът на "Левски" контролираше играта, но оформи победата си в последния четвърт час. В 76-ата минута Армстронг Око-Флекс удвои след разбъркване, а в 79-ата минута дебютантът Хевертон асистира на Сержиньо, който заби третото попадение.

Успехът обаче беше помрачен от проблем. В 75-ата минута Акрам Бурас беше сменен принудително и напусна терена накуцвайки, като не е ясно дали ще успее да се възстанови до първия мач с "Кайрат" след 3 дни.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес остана доволен от поведението на терена на футболистите си: "Отборът изигра много сериозно този мач, с невероятно отношение от момчетата. Доминирахме от първата до последната минута. Горд съм от футболистите си. Поуката от мача е, че трябва да играем по този начин в тези срещи. Това натрупване на игрови минути в мачовете водят до ситуации като тази с Акрам Бурас, която едва ли ще е последната. Когато имаш повече игрови минути, се натрупват физическа и емоционална умора, а това рефлектира в контузии. Трябва да минимизираме тези ситуации по най-добрия начин. Да играеш през два дни изисква доста физически усилия и коства много. Затова абсолютно всички футболисти са важни. Всички мачове за мен обаче също са много важни. Затова съм доволен от начина, по който играхме днес. Показахме зрялост, отношение и себераздаване."

Португалският наставник на "Септември" Шимао Фрейташ каза: "Беше изключително труден мач срещу много сериозен съперник. Имахме няколко добри неща, които направихме - с динамиката и отиграванията в центъра на терена. Опитваме да направим нашата философия, но срещу по-силните отбори е много трудно. Срещу ЦСКА в следващия кръг ни очаква още един много труден мач. Ще се опитаме и там да наложим нашата философия и да ги победим, разбира се."