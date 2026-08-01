Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Левски" е вече 3 от 3 в Първа лига

Един от голмайсторите при успеха над "Септември" обаче се контузи

01 Авг. 2026
Играчите на "Левски" са се скупчили да поздравят Акрам Бурас (№47), който е открил резултата в домакинството срещу "Септември".
БГНЕС
Играчите на "Левски" са се скупчили да поздравят Акрам Бурас (№47), който е открил резултата в домакинството срещу "Септември".

"Левски" спечели и третия си мач от сезона в Първа лига и оглави класирането с пълен актив от 9 точки. Победата в III кръг на първенството бе с 3:0 над гостуващия тим на "Септември".

Шампионите не показаха умора от трудното гостуване срещу "Университатя" (Крайова), нито че се пазят за предстоящия мач във вторник срещу "Кайрат" от III квалификационен кръг за Шампионската лига. 

В 30-ата минута Асен Митков улучи левия страничен стълб на вратата на "Септември". Само 4 минути по-късно Акрам Бурас откри за "сините" след асистенция отляво на Алекс Сентейес. И след почивката тимът на "Левски" контролираше играта, но оформи победата си в последния четвърт час. В 76-ата минута Армстронг Око-Флекс удвои след разбъркване, а в 79-ата минута дебютантът Хевертон асистира на Сержиньо, който заби третото попадение.

Успехът обаче беше помрачен от проблем. В 75-ата минута Акрам Бурас беше сменен принудително и напусна терена накуцвайки, като не е ясно дали ще успее да се възстанови до първия мач с "Кайрат" след 3 дни.

Левски - Септември София 3:0 /репортаж/
Date: 01-08-2026 ,Watch the Game Highlights from Levski Sofia vs. PFK Septemvri Sofia, 08/01/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Levski Sofia, TeamB: PFK Septemvri Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Paramete
vbox7.com

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес остана доволен от поведението на терена на футболистите си: "Отборът изигра много сериозно този мач, с невероятно отношение от момчетата. Доминирахме от първата до последната минута. Горд съм от футболистите си. Поуката от мача е, че трябва да играем по този начин в тези срещи. Това натрупване на игрови минути в мачовете водят до ситуации като тази с Акрам Бурас, която едва ли ще е последната. Когато имаш повече игрови минути, се натрупват физическа и емоционална умора, а това рефлектира в контузии. Трябва да минимизираме тези ситуации по най-добрия начин. Да играеш през два дни изисква доста физически усилия и коства много. Затова абсолютно всички футболисти са важни. Всички мачове за мен обаче също са много важни. Затова съм доволен от начина, по който играхме днес. Показахме зрялост, отношение и себераздаване."

Португалският наставник на "Септември" Шимао Фрейташ каза: "Беше изключително труден мач срещу много сериозен съперник. Имахме няколко добри неща, които направихме - с динамиката и отиграванията в центъра на терена. Опитваме да направим нашата философия, но срещу по-силните отбори е много трудно. Срещу ЦСКА в следващия кръг ни очаква още един много труден мач. Ще се опитаме и там да наложим нашата философия и да ги победим, разбира се."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Левски, Септември София, Хулио Веласкес, Шимао Фрейташ

Още новини по темата

"Левски" получи втора поредна глоба от УЕФА
08 Авг. 2026

"Левски" удължи победната си серия с 2:0 над "Локо" (Пд)
07 Авг. 2026

"Левски" смаза "Кайрат", но вкара само веднъж
04 Авг. 2026

Атина ще е последното стъпало за "Левски" към ШЛ
03 Авг. 2026

Острие на "Левски" пак се контузи
31 Юли 2026

"Левски" продължи с голямо треперене напред към Шампионската лига
29 Юли 2026

Трима от "Левски" няма да заминат за реванша в Румъния
27 Юли 2026

"Левски" обърна по шампионски "Локомотив 1929" (Сф) на Любослав Пенев
25 Юли 2026

Треньорът на "Левски": Основната умора е в главата
24 Юли 2026

Национал от "Левски" отпадна за всичките квалификационни мачове
23 Юли 2026

"Левски" пречупи шампиона на Румъния в първия мач
22 Юли 2026

"Левски" остана без централни нападатели за мача в Европа
21 Юли 2026

Жребият намигна на "Левски" по пътя към Шампионската лига
20 Юли 2026

"Левски" почна със силна игра и малка победа защитата на титлата
17 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки