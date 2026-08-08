"ЦСКА 1948" излезе втори след трета поредна победа

Вицешампионът от миналия сезон "ЦСКА 1948" се изкачи отново на второ място във футболното първенство. "Червените" постигнаха трета поредна победа в Първа лига, надигравайки "Локомотив 1929" (София) с 3:1 като гости в столичното дерби от IV кръг.

Пред полупразните трибуни на стадиона в кв. "Надежда" всички голове паднаха след почивката. Есиел Франко откри резултата в 53-тата мин., разписвайки се с глава след центриране отдясно на Петър Витанов. Точно 20 минути по-късно "ЦСКА 1948" удвои преднината си с куриозно попадение на Фредерик Масиел след нескопосано изчистване в него от вратаря на "червено-черните" Мартин Величков.

В 77-ата мин. Спас Делев върна надеждата на домакините, вкарвайки с глава за "Локо 1929". Само че 10 минути по-късно интригата окончателно умря след второ попадение на Масиел в мача, което беше негово трето от началото на шампионата. Така той се изравни начело в голмайсторската листа на Първа лига през 2026/2027 г. със съотборника си Мамаду Диало и с Жоел Зварц от другия ЦСКА.

В подреждането "ЦСКА 1948" събра 10 т. и към момента изостава само от шампиона "Левски", който оглавява таблицата с пълен актив от 12 т. С мач по-малко обаче са "Лудогорец" (9 т.) и "Спартак 1918" (Варна) (7 т.).

Любопитното е, че "червените" излязоха днес с изцяло нова стартова единайсеторка в сравнение с двубоя с "Панатинайкос" (1:1) в Атина от пресявките в Лигата на конференцията в сряда. Това беше и генералната репетиция за възпитаниците на треньора Александър Александров преди реванша срещу гръцкия гранд на националния ст. "Васил Левски" в София идния вторник.

Локомотив София - ЦСКА 1948 1:3 /репортаж/ ЦСКА 1948 загря за предстоящия ключов мач в европейските клубни турнири с победа с 3:1 като гост на Локомотив София в среща от четвъртия кръг на българската футболна efbet Лига. Локомотив София - ЦСКА 1948 1:3 /репортаж/ ЦСКА 1948 загря за предстоящия ключов мач в европейските клубни турнири с победа с 3:1 като гост на Локомотив София в среща от четвъртия кръг на българската футболна efbet Лига.

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"Знаехме, че ще е труден мач. Нашият отбор е на две тренировки тази седмица - коментира наставникът на "ЦСКА 1948" Александър Александров. - Бяхме сигурни, че докато се сработим, ще е трудно. Казах на момчетата, че е много важно да не губим, докато влезем в ритъм. Мисля, че изиграхме силни 60 минути и заслужено победихме. При нас нямаме титуляри и резерви. Решаваме за даден мач кой профил на играчи ни е нужен. Трябва да продължаваме по същия начин. Казах още преди сезона, че не искам да говоря и да казвам уникални неща. Искам да печелим мач по мач и точките да се трупат и тогава ще видим дали сме фаворити за първите места."

"Направихме силно полувреме. Продължихме серията с добър футбол от предишните мачове, но за съжаление, футболът на моменти не е справедлив - обобщи треньорът на "Локо 1929" (София) Любослав Пенев. - Имахме шест удара през първото полувреме, просто трябва да бележим. Като добавим и доста наивни грешки, ще ни е трудно да печелим точки. Не бяхме далеч от равния резултат, след като стана 1:2. Имаше отсъждания, които бяха спорни. Имаме много неща, които трябва да коригираме и да напаснем. Работа, работа. Доволен съм, че в много моменти играхме добре. Аз казах и на футболистите на почивката, ако правим подаръци, нещата няма да са добре за нас, на нас не ни правят подаръци. Работа и търпение, не можем да прибързваме, не можем да прескачаме етапи от нашата подготовка. Търпение, време, работа и нещата ще се получат."