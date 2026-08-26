ЦСКА вече се надява на късмет срещу ОФИ

ЦСКА още вярва в шанса си да елиминира ОФИ (Крит) и да влезе в основната фаза на Лига Европа, но поне треньорът Христо Янев увери, че няма да се правят големи драми при неуспех. Както е известно, миналата седмица носителят на Купата на България загуби с 0:3 гостуването си в Гърция, което усложни максимално задачата за утрешния реванш. При евентуален неуспех, "червените" ще играят в основната фаза на Лигата на конференцията.

Янев е убеден, че тимът му е по-класен и добави, че вече ще трябва и късмет, за да се постигне целта. "Вярвам в тези момчета. Имаме сили да направим добър мач и ако имаме късмет - да отстраним този отбор. В първия мач имахме достатъчно ситуации и трябваше да вкараме гол, но във футбола това не се брои. Трябва да използваме шансовете ни, да бъдем по-концентрирани и по-точни в завършващия удар. Не сме първият отбор в света, който е загубил с 0:3, няма да бъдем и последният. Това обаче е шанс за нас да покажем от какво тесто сме замесени", каза Янев.

Задачата му допълнително се усложнява от отсъствието на наказани Стефано Сенси и Мохамед Брахими. "Имаме достатъчно футболисти, които могат да заменят отсъстващите. Надявам се всички останали да бъдат здрави и да направим това, което имаме като идея за мача", добави наставникът.

До момента близо 10 000 фенове на ЦСКА са купили билети за реванша. Христо Янев коментира по случая: "Колкото повече хора вярват, че ЦСКА може да успее, толкова повече енергия това ще даде на отбора и ще имаме по-голям стимул да правим нещата по добър начин. Утре ни предстои голямо предизвикателство и възможност да покажем, че да вярваш, е нещо, което те мотивира да достигнеш крайната цел."

Утрешният двубой е от 21:00 ч. на ст. "Васил Левски" и ще бъде предаван пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е словакът Иван Кружляк. Любопитното е, че той бе съдия при победата на ЦСКА с 3:1 над "Базел" през 2020 г., с която българският отбор влезе в групите на Лига Европа.