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ЦСКА вече се надява на късмет срещу ОФИ

Това обаче е шанс за нас да покажем от какво тесто сме замесени, заяви треньорът Христо Янев

Днес, 13:20
Треньорът на ЦСКА Христо Янев изказва мнението си преди утрешния реванш срещу ОФИ (Крит).
БГНЕС
Треньорът на ЦСКА Христо Янев изказва мнението си преди утрешния реванш срещу ОФИ (Крит).

ЦСКА още вярва в шанса си да елиминира ОФИ (Крит) и да влезе в основната фаза на Лига Европа, но поне треньорът Христо Янев увери, че няма да се правят големи драми при неуспех. Както е известно, миналата седмица носителят на Купата на България загуби с 0:3 гостуването си в Гърция, което усложни максимално задачата за утрешния реванш. При евентуален неуспех, "червените" ще играят в основната фаза на Лигата на конференцията.

Янев е убеден, че тимът му е по-класен и добави, че вече ще трябва и късмет, за да се постигне целта. "Вярвам в тези момчета. Имаме сили да направим добър мач и ако имаме късмет - да отстраним този отбор. В първия мач имахме достатъчно ситуации и трябваше да вкараме гол, но във футбола това не се брои. Трябва да използваме шансовете ни, да бъдем по-концентрирани и по-точни в завършващия удар. Не сме първият отбор в света, който е загубил с 0:3, няма да бъдем и последният. Това обаче е шанс за нас да покажем от какво тесто сме замесени", каза Янев.

Задачата му допълнително се усложнява от отсъствието на наказани Стефано Сенси и Мохамед Брахими. "Имаме достатъчно футболисти, които могат да заменят отсъстващите. Надявам се всички останали да бъдат здрави и да направим това, което имаме като идея за мача", добави наставникът.

До момента близо 10 000 фенове на ЦСКА са купили билети за реванша. Христо Янев коментира по случая: "Колкото повече хора вярват, че ЦСКА може да успее, толкова повече енергия това ще даде на отбора и ще имаме по-голям стимул да правим нещата по добър начин. Утре ни предстои голямо предизвикателство и възможност да покажем, че да вярваш, е нещо, което те мотивира да достигнеш крайната цел."

Утрешният двубой е от 21:00 ч. на ст. "Васил Левски" и ще бъде предаван пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е словакът Иван Кружляк. Любопитното е, че той бе съдия при победата на ЦСКА с 3:1 над "Базел" през 2020 г., с която българският отбор влезе в групите на Лига Европа.

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Ключови думи:

ЦСКА, Христо Янев

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