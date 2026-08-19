Колумбиец от ЦСКА бе изваден от състава за мачовете с ОФИ

Крилото на ЦСКА Алехандро Пиедраита получи категоричен знак, че на него повече няма да се разчита този сезон. Колумбиецът бе оставен извън групата за гостуването срещу ОФИ (Крит) в първи плейофен мач за класиране за основната фаза на турнира Лига Европа. Нещо повече - оказа се, че Пиедраита дори не е сред картотекираните футболисти за тази фаза, а на негово място е вписан новопривлеченият румънец Каталин Иту. От началото на сезона треньорът Христо Янев дава ясен знак, че не намира място за Пиедраита в плановете си. Колумбийският атакуващ халф игра само в три мача, като и в трите влезе като резерва.

Тази сутрин тимът на ЦСКА замина за Крит. На летище "Васил Левски" говори левият бек Андрей Йорданов. "Мисля, че сме готови и добре подготвени. Гледахме силните и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат. Отиваме за победа - това значи добър резултат. Със сигурност, когато си отстранил два толкова добри отбора (б.ред. - "Карабах" и "Макаби"), това ти дава самочувствие", заяви Йорданов. Той ще замени в титулярния състав контузения аржентинец Анхело Мартино, който не замина с отбора.

Двубоят на стадион "Панкритио" в Ираклион е утре от 21:00 ч. Той ще бъде предаван по Диема спорт, след като прякото излъчване беше уредено късно снощи. Главен рефер ще е сърбинът Сърджан Йованович, който ръководи и квалификацията за Мондиал 2026 България - Испания (0:3) на 4 септември м.г.