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Колумбиец от ЦСКА бе изваден от състава за мачовете с ОФИ

Прякото предаване за България на мача в Крит беше уредено късно снощи

Днес, 10:38
Малък фен на ЦСКА си прави селфи с национала Петко Панайотов преди заминаването на "червените" за гостуването срещу ОФИ (Крит).
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Малък фен на ЦСКА си прави селфи с национала Петко Панайотов преди заминаването на "червените" за гостуването срещу ОФИ (Крит).

Крилото на ЦСКА Алехандро Пиедраита получи категоричен знак, че на него повече няма да се разчита този сезон. Колумбиецът бе оставен извън групата за гостуването срещу ОФИ (Крит) в първи плейофен мач за класиране за основната фаза на турнира Лига Европа. Нещо повече - оказа се, че Пиедраита дори не е сред картотекираните футболисти за тази фаза, а на негово място е вписан новопривлеченият румънец Каталин Иту. От началото на сезона треньорът Христо Янев дава ясен знак, че не намира място за Пиедраита в плановете си. Колумбийският атакуващ халф игра само в три мача, като и в трите влезе като резерва.

Тази сутрин тимът на ЦСКА замина за Крит. На летище "Васил Левски" говори левият бек Андрей Йорданов. "Мисля, че сме готови и добре подготвени. Гледахме силните и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат. Отиваме за победа - това значи добър резултат. Със сигурност, когато си отстранил два толкова добри отбора (б.ред. - "Карабах" и "Макаби"), това ти дава самочувствие", заяви Йорданов. Той ще замени в титулярния състав контузения аржентинец Анхело Мартино, който не замина с отбора.

Двубоят на стадион "Панкритио" в Ираклион е утре от 21:00 ч. Той ще бъде предаван по Диема спорт, след като прякото излъчване беше уредено късно снощи. Главен рефер ще е сърбинът Сърджан Йованович, който ръководи и квалификацията за Мондиал 2026 България - Испания (0:3) на 4 септември м.г.

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ЦСКА, Лига Европа

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