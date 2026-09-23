"Левски" и ЦСКА ще имат лек старт за Купата на България

БГНЕС Заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов и доскорошният капитан на "Локомотив" (Пд) Димитър Илиев (вдясно) по време на днешния жребий за Купата на България.

Актуалният носител на Купата на България ЦСКА ще има сравнително лек съперник в първия си мач от защитата на трофея. Същото важи и за шампиона "Левски". Това стана ясно след тегленето на днешния жребий за Купата на България, сезон 2026/27.

ЦСКА започва на 1/16-финалите с гостуване срещу победителя от двойката от предварителния кръг "Родопа" (Смолян) - "Несебър". На "Левски" се падна да играе навън срещу "Крумовград" или "Спартак" (Плевен). Най-труден потенциален съперник от считаните за фаворити отбори се очертава за "Лудогорец". Разградчани ще бъдат гости на изпадналия от Първа лига "Берое", стига старозагорци да елиминират "Миньор" (Перник).

ЖРЕБИЙ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ КРЪГ

"Волов" (Шумен) - "Черноморец 1919" (Бургас)

"Локомотив" (Мездра) - "Пирин" (Благоевград)

"Бдин" - "Монтана"

"Национал" (София) - "Локомотив" (Горна Оряховица)

"Родопа" - "Несебър"

"Черноморец" (Балчик) - "Етър"

"Загорец" (Нова Загора) - "Рилски спортист"

"Ботев" (Нови пазар) - "Вихрен"

"Нефтохимик" (Бургас) - "Спортист" (Своге)

"Крумовград" - "Спартак" (Плевен)

"Беласица" - "Добруджа"

"Миньор" (Перник) - "Берое"

"Ямбол" - "Хебър"

"Чавдар" (Троян) - "Марек"

"Оборище" - "Янтра"

"Балкан" (Ботевград) - "Фратрия"

"Спартак" (Пловдив) - "Ботев" (Ихтиман)

"Бенковски" (Исперих) - "Академик" (Свищов)

Мачовете в тази фаза ще се играят на 3 и 4 октомври.

ЖРЕБИЙ ЗА 1/16-ФИНАЛИТЕ

"Черноморец" (Балч)/"Етър" - "Спартак 1918" (Вн)

"Национал"/"Локомотив" (ГО) - "Септември" (Сф)

"Спартак" (Пд)/"Ботев" (Ихт) - "Арда"

"Балкан"/"Фратрия" - "Ботев" (Вр)

"Нефтохимик"/"Спортист" - "ЦСКА 1948"

"Ботев" (НП)/"Вихрен" - "Локомотив 1929" (Сф)

"Бенковски"/"Академик" (Св) - "Славия"

"Оборище"/"Янтра" - "Локомотив" (Пд)

"Загорец"/"Рилски спортист" - "Дунав"

"Миньор" (Пк)/"Берое" - "Лудогорец"

"Волов"/"Черноморец 1919" (Бс) - "Ботев" (Пд)

"Крумовград"/"Спартак" (Пл) - "Левски"

"Чавдар" (Тр)/"Марек" - "Черно море"

"Родопа"/"Несебър" - ЦСКА

"Локомотив" (Мз)/"Пирин" (Бл) - "Ямбол"/"Хебър"

"Беласица"/"Добруджа" - "Бдин"/"Монтана"

Мачовете ще се играят на 17/18 октомври.

