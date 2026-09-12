Треньорът на "Левски" мисли за Враца, а не за телепортация

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес отказа да гледа по-напред във времето от утрешното гостуване срещу "Ботев" (Вр) от IX кръг в Първа лига, съответно и не коментира абсолютно нищо за предстоящия мач срещу "Ред Бул Залцбург" в Лига Европа на 17 септември в София.

"Мисля за "Ботев" (Враца). Искате да се телепортираме в бъдещето, но няма как да стане. Моля ви, нека да говорим за "Ботев" (Враца). Знаем какво ще е състоянието на тревата там, но говорим за адаптация без да търсим каквито и да било извинения. Искам да контролираме малките детайли, които нашият съперник върши добре. Ако го направим ще сме в позиция да спечелим мача. Но те са отбор, който играе с доста дълги топки към атакуващата линия. Трябва да внимаваме с втората топка, да не им даваме да атакуват пространствата, да сме с правилния интензитет при всяко подновяване на играта. И трябва да наложим с всички сили нашият стил на игра. Обяснихме на играчите, че ще бъде много трудно", заяви Веласкес.

Съответно испанецът обясни, че мислите му също така вече са далеч от загубата с 2:4 от ЦСКА в мача за Суперкупата на България в сряда: "Направихме необходимия анализ след мача с ЦСКА и сме абсолютно концентрирани върху следващия съперник. Във футбола значение има това, което е в сегашно време, това, което е в минало време няма значение. В крайна сметка отговорът на отбора след такива мачове е невероятен. За мен 45 минути няма да разрушат всичко, което се гради в този отбор и от тези играчи!"

Веласкес заяви, че Мустафа Сангаре и Оливер Камдем вече са достатъчно възстановени, за да играят и има шанс да попаднат в групата за гостуването във Враца. Радослав Кирилов и Акрам Бурас още не са готови за игра. Новопривлеченият национал Петко Христов пък има нужда от още адаптация. "Петко е човек, който е изключителен професионалист. В професионален и човешки план от Италия ми казаха много добри неща за него. Не идва от игрови ритъм, идва от един отбор, който има различен план за игра от нас. Разбира се, той се адаптира по перфектен начин в съблекалнята ни, но предстои да се адаптира към това какво сме като отбор и как играем със и без топка", коментира треньорът на "сините".

Двубоят между "Ботев" (Вр) и "Левски" е утре от 17:45 ч. и ще бъде предаван по Диема спорт. Главен рефер ще бъде Волен Чинков.