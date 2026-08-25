Шеф на "Левски": Ще влезем в Шампионската лига

В "Левски" има увереност преди реванша с АЕК, че отборът ще елиминира гръцкия си съперник и ще влезе в основната фаза на Шампионската лига. Това пролича от изказването на изпълнителния директор Даниел Боримиров преди заминаването за Атина. Първият двубой между двата отбора в София завърши 0:0.

"Готови сме за утрешния мач. Натрупахме самочувствие. Кондиционно сме една крачка пред тях. Искрено се надявам утре да го покажем. С постоянство и с търпение АЕК може да бъде победен. Имаме много добър и сплотен колектив. Мисля, че ще направим много добър резултат, който ще ни позволи да продължим напред и да влезем в груповата фаза на Шампионска лига", заяви Боримиров. Той изтъкна като предимство за АЕК очакваната гореща подкрепа от феновете, но изрази увереност: "Ние имаме опит, играли сме пред такава публика и се надявам утре да се справим."

С групата замина и новопривлеченият Марко Груич. Сръбският национал не е картотекиран за тази фаза на турнира, но попадна в групата, за да се впише в атмосферата, а и да помогне със съвети, тъй като игра до миналия сезон именно в АЕК. Груич вече дебютира за "сините", влизайки като резерва за около половин час при съботната победа с 6:0 над "Спартак 1918" (Вн).

Заради травми отпадат Радослав Кирилов, Оливер Камдем, Акрам Бурас, Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич.

Реваншът между АЕК и "Левски" е утре от 22:00 ч. и ще бъде предаван по bTV. Главен рефер ще е най-добрият френски съдия Клеман Тюрпен, който свири 4 мача на Мондиал 2026, включително 1/4-финала Англия - Норвегия (2:1).