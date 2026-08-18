"Левски" предпазливо остави всичко да се реши в Атина

"Левски" показа самочувствие и умна игра в домакинството срещу АЕК, но не успя да вземе аванс и така първият мач от плейофа за влизане в Шампионската лига завърши 0:0. Този резултат остави цялата интрига за реванша в Гърция идната сряда (26 август).

Футболистите на българския шампион не се стреснаха от по-голямата класа на съперника си и позволиха само само една реална опасност пред вратата на Светослав Вуцов. В 20-ата минута звездата в атаката на АЕК Лука Йович бе изпуснат в наказателното поле и улучи напречната греда. Домакините, подкрепяни горещо от около 39 000 свои фенове на ст. "Васил Левски", не допуснаха други по-груби грешки. Единствено в 32-ата минута Вуцов сбърка при изнасянето на топката и пасът му беше пресечен от Йович, който обаче не успя да улучи вратата.

"Левски" също имаше своите положения, макар и спорадични. Вратарят на АЕК Томаш Стракоша спаси удари на Мехди Мубарик, Майкон и Кристиан Димитров.

През второто полувреме двата отбора бяха още по-предпазливи, но това беше обяснимо. В директния плейоф за влизане в Шампионската лига всяка грешка може да е фатална, а залогът е приход от минимум 20 млн. евро при достигане на основната фаза.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес бе доволен от показаното: "Мачът беше равностоен. За мен "Левски" игра добре. За нас беше много важно да задържим нашата идентичност, нашия начин на игра. Според моето виждане успяхме да го направим от първата минута. Имахме идея как да играем. Доминирахме в по-голямата част от мача, успявахме да покриваме пространствата. В последната третина ни липсваха последният пас и последният удар. Като цяло бяхме добре. Важното е, че опознахме по-добре съперника. Горд съм с отбора и с това, което показа. Имаме страхотен потенциал. Знаем, че опонентът е силен, но ние имаме капацитета да се противопоставим с нашите идеи и нашия начин на игра. Важното е във втория мач отново да излезем мобилизирани и да хванем решаващия момент."

Президентът на "Левски" Наско Сираков каза: "Горд съм с това, което показва "Левски". Горд съм, че имаме отбор и феновете го оценяват. Ако играем така, аз съм спокоен за реванша. И да загубим, ще бъда горд с отбора."

Бъдещият собственик на софийския клуб Атанас Бостанджиев коментира: "Естествено, че съм доволен. Много съм горд. Уникална игра."

Наставникът на АЕК Марко Николич съжали, че тимът му не е победил: "Разочарован съм, че не спечелихме, но това пак си е равенство като гост пред пълен стадион. Благодаря на нашите фенове, че ни подкрепиха. Не успяхме да победим, но този двубой можеше да бъде решен от един гол. Ще дадем всичко от себе си на нашия стадион и ще опитаме да вкараме там. Предполагам, че ще ни бъде малко по-лесно, защото теренът е по-добър и ще можем да играем по-бърз футбол. Тук не успяхме. "Левски" е опасен съперник, но ще опитаме да решим двубоя. Днес "Левски" не ни изненада, но направихме няколко тактически грешки, които можеха да бъдат опасни за нас."