"Левски" получи тежка санкция за дербито срещу "Лудогорец"

СПОРТАЛ Навлизането на публика на "Левски" на пистата по време на вчерашния мач за Суперкупата ще струва на клуба 520 евро.

Сектор А на ст. "Георги Аспарухов" трябва бъде затворен за домакинството на "Левски" срещу "Лудогорец". Въпросната санкция е една от най-суровите наказателни мерки, наложени на клуба от Дисциплинарната комисия към БФС след вчерашния мач за Суперкупата на България. Наказанието е заради хвърлена стъклена бутилка, която улучи пресаташето на ЦСКА Виктор Игнатов по главата и му нанесе прорезна рана.

Решението на комисията гласи: "Лишаване от домакинство за 1 среща и имуществена санкция в размер на 2050 евро. На основание чл.37, ал.1, т. 21, б. В от Дисциплинарен правилник (2026/2027) Дисциплинарната комисия заменя лишаване от домакинство със частично затваряне на стадион, а именно сектор А."

Това означава, че въпросният сектор ще бъде затворен за следващия мач на ст. "Георги Аспарухов", а той е по програма на 20 септември (неделя) срещу "Лудогорец" от Х кръг на Първа лига. Според "Спортал" обаче от "Левски" ще се опитат да отложат това дерби, като се възползват от правилото на БФС, което им позволява да отложат един мач, ако участват в основната фаза на някой от евротурнирите. Три дни преди двубоя с "Лудогорец" - на 17 септември, шампионите домакинстват срещу "Ред Бул Залцбург" в първия си мач от основната фаза на Лига Европа.

Ако БФС действително отложи дербито с "Лудогорец", то "Левски" ще изтърпи наказанието си за затваряне на Сектор А по-нататък във времето.

Дисциплинарната комисия глоби "Левски" общо с 6335 евро след вчерашната загуба с 2:4 от ЦСКА. Едно от провиненията е отново на треньора Хулио Веласкес, който е задържал отбора в съблекалнята повече от разрешеното и заради това клубът е наказан с 520 евро. Има три санкции по 1030 евро - за възпламеняване на бомбички на пистата, за обидни скандирания и за хвърлени многобройни предмети. Освен това 520 евро са наложени за навлизане на публика на пистата, а 155 евро са за нерегламентирано използване на факли.

И "Левски", и ЦСКА са задължени да покрият щетите, нанесени от феновете им по трибуните на Националния стадион, но останалите санкции за "червените" са около два пъти по-малко от тези на съперника.

ЦСКА ще трябва да плати 2995 евро - 1030 за нецензурни скандирания, 1030 за възпламеняване на бомбички на пистата, 520 за хвърлени факли на пистата, 260 евро за хвърлен предмет и 155 за нерегламентирано използване на факли и димки.

Иначе капитанът на "Левски" Кристиан Димитров е наказан за 1 мач заради червения си картон, а халфът на ЦСКА Макс Ебонг - за 3 мача. Санкция за 1 мач е наложена на треньора на "червените" Христо Янев, за когото обаче вчерашният двубой бе последният на поста му.