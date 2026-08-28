"Левски" ще играе с "Милан" и "Олимпик" (М) в Лига Европа

"Милан" ще е един от съперниците на "Левски" в основната фаза на Лига Европа. Това стана ясно по време на тегления днес жребий в Монако. При това "росонерите" ще гостуват в София и това ще е предпоставка за пълни трибуни на стадион "Васил Левски". Другият силен съперник пред българския шампион е "Олимпик" (Марсилия). Останалите са австрийският "Ред Бул Залцбург", полският "Ягелония", норвежкият "Лилестрьом", чешкият "Виктория" (Пилзен), английският Съндърланд и нидерландският НЕК "Ниймеген". До утре трябва да са ясни и датите за мачовете.

"Левски" и "Милан" са се срещали до момента шест пъти в европейските клубни турнири, като до момента италианският тим има 4 победи, а два мача са завършвали наравно - 1:1 в София през 1967 г. в несъществуващия турнир за Купата на носителите на купи и пак 1:1 в София през 1978 г. в също бившия вече турнир за Купата на УЕФА. От лятото насам "Милан" е с нов треньор - бившият мениджър на "Манчестър Юнайтед" Рубен Аморим.

Статистиката срещу "Олимпик" (Марсилия) пък е положителна - една победа за "Левски" в единствения мач помежду им до момента, с 1:0 през декември 2005 г. в турнира за Купата на УЕФА. Попадението тогава вкара Христо Йовов. "Олимпик" също е с нов треньор от юли - французинът Бруно Женезио, водил преди "Олимпик" (Лион), "Рен", "Лил" и др. Първият мач в основната фаза ще е на 16 или 17 септември, а последният - на 28 януари 2027 г.

Жребият за "Левски" - "Милан" (домакин), "Олимпик" (Марсилия) (гост), "Виктория" (Пилзен) (г), "Ред Бул Залцбург" (д), "Съндърланд" (г), "Ягелония" (д), "Лилестрьом" (д), НЕК (г).

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UELdraw pic.twitter.com/pRTRkOmSUf — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 28 август 2026 г.

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UELdraw pic.twitter.com/UpkCTpAPqq — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 28 август 2026 г.

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏠✈️#UELdraw pic.twitter.com/I3UPfYJKTm — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 28 август 2026 г.

✅ Home and away opponents for Pot 4 teams 🏠✈️#UELdraw pic.twitter.com/TiqVrrAm15 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 28 август 2026 г.

ЦСКА ЩЕ ИГРАЕ С "МОНАКО", "ТРАБЗОНСПОР" И "ПАНАТИНАЙКОС"

Жребият за ЦСКА в третия по сила турнир - Лигата на конференцията, беше сравнително добър за носителя на Купата на България. Най-силните съперници пред "червените" са "Монако", гръцкият "Панатинайкос" и турският "Трабзонспор", където от няколко седмици е суперзвездата Мохамед Салах. Положителното е, че мачовете с "Монако" и "Трабзонспор" ще са в София.

Останалите отбори, с които ще играе ЦСКА, са сравнително равностойни - швейцарският "Тюн", финландският КуПС и датският "Норшелан". Първият мач в основната фаза на този турнир е на 15 октомври, а последният - на 17 декември.

Жребият за ЦСКА - "Монако" (д), "Панатинайкос" (г), КуПС (г), "Трабзонспор" (д), "Норшелан" (г), "Тюн" (д).

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UECLdraw pic.twitter.com/IkOqSZ8uP4 — UEFA Conference League (@Conf_League) 28 август 2026 г.

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UECLdraw pic.twitter.com/g0GUjkZWVX — UEFA Conference League (@Conf_League) 28 август 2026 г.