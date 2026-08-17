Треньорът на "Левски" се упова на феновете преди сблъсъка с АЕК

СПОРТАЛ Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес показва нагледно пред журналистите на днешната си пресконференция колко е важно играчите му да разсъждават и играят правилно утре срещу АЕК.

АЕК е много опасен и качествен отбор, но предимството на "Левски" е във феновете на отбора. Това мнение изрази треньорът на "сините" Хулио Веласкес преди домакинството утре срещу гръцкия тим в първи мач от директния плейоф за влизане в Шампионската лига.

"Утре ни чака труден мач. АЕК е шампион на Гърция в конкуренция с ПАОК, "Арис", "Панатинайкос", "Олимпиакос"... Говорим за един изключително сериозен отбор. Цял сезон играха добре, получаваха им се нещата. Много са динамични, когато са с топката. Много трудно предвидим стил на игра. Изключително са разнообразни, имат потресаващ успех, когато се настанят в твоята половина". С тези думи Веласкес даде да се разбере, че поставя АЕК в ролята на фаворит в сблъсъка.

Какво може да противопостави на този класен съперник? "Положителна атмосфера имаме в съблекалнята. Имаме голямо желание, изключително желание да направим добър мач и да го спечелим. Ние вярваме в нашите сили. Запазваме пълно уважение към противника и сме скромни. Без страх ще изиграем мача утре", отговори Веласкес.

Той не пропусна да спомене и основния си коз: "Нашите привърженици са невероятни, показват го постоянно и навсякъде, независимо от турнира и мястото на провеждане на мача. Можем да сме изключително горди от тази синергия между отбора и публиката. Само мога да съм благодарен за положените от тях усилия. Коства много да купиш билет, да дойдеш на стадиона и да подкрепиш отбора. Нека те да ни подкрепят, а ние ще опитаме да ги накараме да са горди с нас. Утре това е нашият стадион и играем пред нашата публика. Не знам как ще завърши мача, няма значение къде играем, ние играем пред нашата публика, в нашия град София. Не търсим извинения, излизаме да се потопим в атмосферата и да направим добър мач."

Иначе проблемите в "Левски" са ясни. Заради травми отпадат Радослав Килрилов, Оливер Камдем, Акрам Бурас, Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич. Най-новото попълнение Марко Груич пък не е картотекиран, а и е назад в подготовката.

В АЕК СА ГОТОВИ НА ВСИЧКО ЗА ШАМПИОНСКАТА ЛИГА

Треньорът на АЕК Марко Николич заяви днес, че играчите му са готови да умрат на терена, но да елиминират "Левски" и да влязат в Шампионската лига. "Имаме опитен и добър състав. Трябва да отговорим на очакванията и изискванията. Целта е да влезем в груповата фаза на Шампионската лига. Това, което ще обещая, е, че ще умрем на терена, за да успеем, и вярвам, че ще се справим. За мен моите играчи са най-добрите в света. Интересува ме само резултатът. За мен няма нищо друго. Сезонът е много дълъг, но сега само класирането ще ме направи щастлив", каза сърбинът

Николич говори и за предимството на "Левски" от повече натрупани официални мачове от началото на сезона: "Със сигурност не е удобно, че се изправяме срещу отбор, който е изиграл десет мача, докато ние имаме само един. Те имат национални състезатели и добър треньор, играят бързо и са добри на контраатаки, както и при статични положения. Те имат предимството на ритъма, но ние ще се опитаме да го неутрализираме. Няма да направя грешката да ги подценя. Те са в най-добрата си фаза за последното десетилетие."

ПРЕПЪЛНЕН СТАДИОН

Едно е сигурно за утрешния мач - ст. "Васил Левски" ще бъде препълнен. "Сините" фенове светкавично изкупиха отпуснатите малко над 37 000 билета. От ръководството на клуба успяха да издействат след трудни преговори отпускане на още 1536 места в Сектор Г, които първоначално бяха предвидени за буферна зона. Те също бяха бързо разпродадени и така ще присъстват близо 39 000 "сини" фенове. Отделно се очакват и около 2000 привърженици на АЕК. Това означава, че на трибуните ще има над 41 000 зрители, което ще направи утрешния мач най-посетеното домакинство на "Левски", а и на български клуб изобщо от началото на сезона.

Двубоят е от 22:00 ч. и ще бъде предаван пряко по Макс спорт 3. Главен рефер ще е шведът Глен Ниберг. Той вече е ръководил мач на "Левски" - 0:4 от АЕК (Ларнака) в Кипър в мач от квалификациите за Лига Европа през сезон 2019/20.