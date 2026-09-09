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ЦСКА разби "Левски" и взе Суперкупата

Христо Янев беше изгонен в (може би) последния си мач начело на "червените"

09 Септ. 2026Обновена
Суперкупата на България е в ръцете на Христо Янев - треньора на ЦСКА, който вчера обяви, че днес напуска клуба.
БГНЕС
Суперкупата на България е в ръцете на Христо Янев - треньора на ЦСКА, който вчера обяви, че днес напуска клуба.

ЦСКА изигра един от най-силните си мачове от началото на новия футболен сезон и победи категорично "Левски" в мача за Суперкупата на България. Носителят на националната купа разби шампиона в Първа лига с 4:2 пред около 25 000 зрители на ст. "Васил Левски", след като на почивката изоставаше в резултата.

"Сините" откриха в 40-ата мин. след далечен изстрел на Сержиньо, насочен неспасяемо в долния десен ъгъл на вратата, пазена от Фьодор Лапоухов. През второто полувреме обаче "червените" наложиха тотална доминация и реализираха четири поредни попадения - два пъти се разписа Жоел Зварц (49, 70), Стефано Сенси вкара от дузпа в 65-ата, а Алдаир си отбеляза автогол в 89-ата.

Първите два гола на ЦСКА дойдоха след намеси на VAR, като и двата пъти правилно отмениха отсъдени засади в хода на атаките. Видео асистентите се намесиха и дълбоко в добавеното време, когато също справедливо присъдиха 11-метров наказателен удар за "Левски", от който Евертон Бала оформи крайната разлика в 94-тата минута.

Най-нажеженото столично дерби не се размина и без обичайното напрежение, довело до общо три червени картона. В 81-вата мин. бяха изгонени капитанът на "сините" Кристиян Димитров и халфът на "армейците" Макс Ебонг, след като и двамата си позволиха да раздават правосъдие с шамари.

В добавеното време директен червен картон получи също треньорът на ЦСКА Христо Янев заради поредното си нахлуване на терена - в случая от радост след четвъртия гол в противниковата врата. Това беше може би последното действие за наставника начело на "червените", след като вчера той обяви, че след мача с "Левски" напуска поста. "Може би", защото днес се появиха спекулации, че специалистът ще размисли при положителна развръзка на двубоя.

Левски – ЦСКА 2:4 /репортаж/
Левски – ЦСКА 2:4 /репортаж/
vbox7.com

Това е общо 5-а Суперкупа във витрината на клуба от Борисовата градина и първа след 15-годишна пауза. Предишните четири триумфа на ЦСКА в двубоя са през 1989, 2006, 2008 и 2011 г.

Рекордьор по брой спечелени трофеи е "Лудогорец" с 9 (2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025). "Левски" е на трето място във вечната класация с 3 отличия (2005, 2007, 2009).

 

РЕАКЦИИ

"Поговорихме за важните неща. Ставаше въпрос за характер - от какво сме изградени ние и какво трябва да направим - коментира треньорът на ЦСКА Христо Янев, без да коментира решението си от вчера да подаде оставка в аванс. - Видяхте резултата. Показахме на цяла България, че "Левски" не е това страшилище, което го изкарват. "Синият" балон започва да се пука. ЦСКА играе много добър футбол. Трябва малко повече търпение и да се покаже. Не си избирам дните, в които ще работя. Аз съм си дал сърцето и душата за този отбор. Оставете хората да работят в клуба, за да го изведат до необходимото ниво. Подкрепяйте отбора, ние се нуждаем от подкрепа."

"Поздравления за ЦСКА. Днес играхме два мача - преди и след почивката - обобщи наставникът на "Левски" Хулио Веласкес. - През първото полувреме започнахме много добре и може би заслужавахме да вкараме още един гол. През второто полувреме отговорността е моя. Играхме ужасно и трябва да се извиним на феновете, защото те не заслужават това представяне. Ако не играем на 100%, имаме проблеми. Винаги трябва да даваме всичко. През второто полувреме това не беше така. Направихме доста грешки и съм много разочарован. Факт е, че съперникът има качество и ако не влагаме енергията, която е необходима, няма как да победим. Определено днес е труден ден - да загубиш финал срещу такъв съперник. Много сме ядосани, но и ние сме хора. Трябва да погледнем с разбиране, за да не повтаряме това представяне."

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Ключови думи:

Суперкупа на България, ЦСКА, Левски, Христо Янев, Хулио Веласкес

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