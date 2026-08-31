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"Левски" и ЦСКА ще играят за Суперкупата на 9 септември

Билетите за първия трофей от новия сезон са на цени от 15 до 100 евро

31 Авг. 2026
Последният мач между "сини" и "червени" се игра на 16 май и бе спечелен от "Левски" с 2:0
БГНЕС
Последният мач между "сини" и "червени" се игра на 16 май и бе спечелен от "Левски" с 2:0

Най-сетне бе определен ден за двубоя за Суперкупата на България между шампиона "Левски" и носителя на националната купа ЦСКА.

Професионалната футболна лига съобщи, че двубоят за първия трофей през новия сезон 2026/27 ще бъде на 9 септември от 18:30 ч. на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Билетите за мача ще бъдат пуснати седмица по-рано - в сряда (2 септември) в 10:00 ч. Тъй като символичен домакин е "Левски", "сините" фенове ще бъдат настанени в сектори А и Б. "Червените" привърженици ще са във В и Г.

Определени са и цените на билетите. За сектори Б и Г те ще струват по 15 евро, за А и В - по 30 евро, за ложи (3 ,4, 5, 6, 7) в сектор А - по 50 евро, а за ВИП зоната на сектор А - 100 евро.

Досега в историята на Суперкупата на България с най-много трофеи е "Лудогорец" - 9. "Левски" е на второ място с 4, а ЦСКА има 3. "Локомотив" (Пд) е единственият друг отбор с повече от един (2), а "Ботев" (Пд), "Берое" и "Черно море" имат по един.

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