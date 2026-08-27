Два световни рекорда по лека атлетика паднаха в Диамантената лига

Два световни рекорда бяха подобрени на предпоследния турнир от Диамантената лига по лека атлетика този сезон - Weltklasse в Цюрих. Пак там бронзовият медалист от европейското първенство в Бирмингам миналия месец - Божидар Саръбоюков, успя да направи един единствен редовен опит и остана на 5-о място в скока на дължина.

Бразилецът Алисон дос Сантос подобри световния рекорд на 400 м с препятствия и доказа, че е в отлична форма в този сузон, в който няма загубено състезание. Но малко неща подсказваха, че постижението на норвежеца Карстен Вархолм - 45,94 сек. от 2021 г. е застрашено. При това Вархолм бягаше в същото състезание, но 26-годишният световен вицешампион от Токио 2025 Дос Сантос прелетя дистанцията и спря хронометрите на 45,80, оставяйки Вархолм далеч назад втори с 46.69. Предишният му личен рекорд бе 46,29 секунди, още отпреди 4 години.

Watch Alison dos Santos 🇧🇷 run a World Record of 45.80s to win the men's 400mH at the Zurich Diamond League!🤯🤯



2. Karsten Warholm 🇳🇴 46.69

3. Ezekiel Nathaniel 🇳🇬 47.50 pic.twitter.com/KhLygUwymZ — Track & Field Gazette (@TrackGazette) 27 август 2026 г.

Едва 75 минути по-късно падна още едно постижение в бяганията над хърдели пред 25-хилядната публика, изпълнила трибуните на ст. "Лецигрунд" до краен предел. Олимпийската шампионка Масай Ръсел счупи рекорда на 100 м с препятствия и това вече не бе чак такава изненада, защото американката завършваше на по-малко от 0.1 сек. от постижението на нигерийката Тоби Амусан от 12,12 сек. цели пет пъти през последните два сезона. В Цюрих 26-годишната Ръсел стана първата жена, слязла под 12.10 сек., като финишира за 12.09.

Watch Masai Russell 🇺🇸 clock a new world record of 12.09 seconds (0.0) to win the women’s 100m hurdles in Zurich!!!#ZurichDL



🎥 @sportnmedia2 pic.twitter.com/gLaAvlErqM — Owen (@_OwenM_) 27 август 2026 г.

Божидар Саръбоюков обаче направи второ поредно несполучливо състезание в Диамантената лига. Само вторият му опит бе редовен - 8.16 м, всички останали бяха фаулове. Резултатът на Саръбоюков е с 33 см под националния рекорд, който 21-годишния атлет от Харманли постави това лято, и му отреди едва 5-о място в класирането в Цюрих.

Преди шест дни, в Лозана, Божидар направи най-слабото си състезание от Диамантената лига този сезон, като се нареди едва осми. От началото на веригата тази година той има също така първо място (в Рим на 4 юни), второ (в Шанхай на 16 май), трето (в Сямън на 23 май) и четвърто (в Монако на 4 юли), като си е осигурил участие във финала на Лигата на 4 септември в Брюксел.

Победата в Цюрих спечели неоспоримият №1 в последните години Милтиадис Тентоглу. Гъркът, който е двукратен олимпийски, 4-кратен европейски и 3-кратен световен шампион, направи само два редовни опита - 8.25 и 8.45 м. С два см по-малко втори се нареди световният първенец от Доха 2019 Таджей Гейл (Ям), трети завърши сънародникът му и олимпийски вицешампион от Париж 2024 Уейн Пинок с 8.33 м, а пред Саръбоюков се класира още кобинецът Хорхе Ходелин с 8.25 м. А само 2 см по-малко от българина скочи европейският вицешампион от Бирмингам 2026 - Симон Ехамер (Швейц).