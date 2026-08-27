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Два световни рекорда по лека атлетика паднаха в Диамантената лига

Божидар Саръбоюков направи само един редовен опит в скока на дължина и остана 5-и

27 Авг. 2026Обновена
Божидар Саръбоюков не успява да разгърне таланта си във втори пореден турнир от Диамантената лига
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Божидар Саръбоюков не успява да разгърне таланта си във втори пореден турнир от Диамантената лига

Два световни рекорда бяха подобрени на предпоследния турнир от Диамантената лига по лека атлетика този сезон - Weltklasse в Цюрих. Пак там бронзовият медалист от европейското първенство в Бирмингам миналия месец - Божидар Саръбоюков, успя да направи един единствен редовен опит и остана на 5-о място в скока на дължина.

Бразилецът Алисон дос Сантос подобри световния рекорд на 400 м с препятствия и доказа, че е в отлична форма в този сузон, в който няма загубено състезание. Но малко неща подсказваха, че постижението на норвежеца Карстен Вархолм - 45,94 сек. от 2021 г. е застрашено. При това Вархолм бягаше в същото състезание, но 26-годишният световен вицешампион от Токио 2025 Дос Сантос прелетя дистанцията и спря хронометрите на 45,80, оставяйки Вархолм далеч назад втори с 46.69.  Предишният му личен рекорд бе 46,29 секунди, още отпреди 4 години.

Едва 75 минути по-късно падна още едно постижение в бяганията над хърдели пред 25-хилядната публика, изпълнила трибуните на ст. "Лецигрунд" до краен предел. Олимпийската шампионка Масай Ръсел счупи рекорда на 100 м с препятствия и това вече не бе чак такава изненада, защото американката завършваше на по-малко от 0.1 сек. от постижението на нигерийката Тоби Амусан от 12,12 сек. цели пет пъти през последните два сезона. В Цюрих 26-годишната Ръсел стана първата жена, слязла под 12.10 сек., като финишира за 12.09.

Божидар Саръбоюков обаче направи второ поредно несполучливо състезание в Диамантената лига. Само вторият му опит бе редовен - 8.16 м, всички останали бяха фаулове. Резултатът на Саръбоюков е с 33 см под националния рекорд, който 21-годишния атлет от Харманли постави това лято, и му отреди едва 5-о място в класирането в Цюрих.

Преди шест дни, в Лозана, Божидар направи най-слабото си състезание от Диамантената лига този сезон, като се нареди едва осми. От началото на веригата тази година той има също така първо място (в Рим на 4 юни), второ (в Шанхай на 16 май), трето (в Сямън на 23 май) и четвърто (в Монако на 4 юли), като си е осигурил участие във финала на Лигата на 4 септември в Брюксел.

Победата в Цюрих спечели неоспоримият №1 в последните години Милтиадис Тентоглу. Гъркът, който е двукратен олимпийски, 4-кратен европейски и 3-кратен световен шампион, направи само два редовни опита - 8.25 и 8.45 м. С два см по-малко втори се нареди световният първенец от Доха 2019 Таджей Гейл (Ям), трети завърши сънародникът му и олимпийски вицешампион от Париж 2024 Уейн Пинок с 8.33 м, а пред Саръбоюков се класира още кобинецът Хорхе Ходелин с 8.25 м. А само 2 см по-малко от българина скочи европейският вицешампион от Бирмингам 2026 - Симон Ехамер (Швейц).

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Ключови думи:

Божидар Саръбоюков, лека атлетика

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