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"Бронзовата" Начева получи покана за Диамантената лига

Българката ще дебютира в най-престижната атлетическа верига този уикенд в Полша

Днес, 12:16
24-годишната Александра Начева ще бъде част от "диамантеното" състезание в тройния скок при жените в Силезия.
ЕПА/БГНЕС
24-годишната Александра Начева ще бъде част от "диамантеното" състезание в тройния скок при жените в Силезия.

Само четири дни след като спечели бронзов медал от Евро 2026 по лека атлетика, Александра Начева получи покана за участие в Диамантената лига. 24-годишната състезателка на троен скок ще дебютира в най-престижната верига в Царицата на спортовете на турнира в Силезия (Полша) тази неделя (23 август).

Начева постигна най-големия успех в кариерата си миналия петък, когато на шампионата на Стария континент в Бирмингам преодоля 14,40 м и се нареди на трето място в Европа. Заради по-силния от допустимото вятър (+3,4 м/сек) постижението ѝ не се зачита за личен рекорд, който остава 14,35 м - от Евро 2024 в Рим.

През уикенда в полския град Александра ще се състезава в "диамантената" конкуренция на още 9 атлетки. Сред тях са всички от Топ 5 на световната ранглиста в тройния скок при жените - Леянис Перес Ернандес (Куба), Теа ЛаФонд (Доминика), Давислейди Веласко (Куба), Сали Сар (Сенегал) и Лядагмис Повеа (Куба). Ще участват и другите две призьорки от Бирмингам - европейската шампионка Дария Деркач (Италия) и Салия Гуисе (Белгия).

Два дни преди това - в петък (21 август), Божидар Саръбоюков също ще бъде част от Диамантената лига. Бронзовият медалист в скока на дължина от Евро 2026 пък ще участва в коронната си дисциплина на турнира в Лозана.

В България състезанията от веригата се излъчват само по вътрешния ТВ канал в портфолиото на един от мобилните оператори - Max One.

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Ключови думи:

лека атлетика, Александра Начева, Диамантена лига

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