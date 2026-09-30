Младежкият ни отбор ще пропусне 19-о поредно европейско първенство

Младежкият национален отбор по футбол на България (до 21 години) загуби и теоретични шансове да се класира на Евро 2027. Това стана след загубата с 0:1 от връстниците си от Чехия в мач от квалификационна група В.

Така мач преди края българският тим е на трето място с 14 т., докато чехите са недостижими на второто с 18 т. и ще играят плейоф за място на турнира догодина, който ще се проведе в Сърбия и Албания. На първо място с 19 точки е отборът на Португалия, който тази вечер приема пълния аутсайдер Гибралтар и при победа ще си осигури директро класиране за турнира.

Единственото попадение днес на мача в Храдец Кралове отбеляза Лукаш Маречек в 55-ата минута. В 88-ата минута младежите ни останаха с човек по-малко заради червен картон на защитника Тодор Павлов.

След поредната неуспешна квалификация остана тъжната равносметка. Младежите ни не са се класирали за голямо първенство от 1990 г. насам.

Това означава, че отборът ни не е участвал в голям турнир в продължение на 37 години, ако се счита и следващата година, когато е Евро 2027. Последната ни поява е на европейското първенство за младежи през 1990 г., където тимът достига до четвъртфиналите, но губи от тима на Югославия с 0:2 в Загреб след голове на Роберт Просинечки и Ален Бокшич. Сухата статистика сочи, че младежкият отбор ще пропусне 19-о поредно европейско първенство. А домакинството на 6 октомври срещу Шотландия в Пазарджик ще бъде само протоколно.

След загубата селекционерът Тодор Янчев заяви пред Диема спорт:

"Допуснахме елементарен гол. През повечето време владеехме топката, когато се опитвахме да я вкарваме на гъсто, знаехме как пресира Чехия. Сбъркахме при една атака, вкараха ни на контра и ги улеснихме да ни победят с 1:0. Имаше ситуация, при която можехме да получим дузпа, но не я получихме. Знаехме и схемата на игра, къде да изграждаме атаките си, как да ги изграждаме, как да процедираме. Бяхме обаче лесно парирани. Искахме топката на крак, което до голяма степен улесни съперника. Проблемът си беше в нас, че на моменти трябваше да играем по-освободено. Имаме талантливо поколение, което заслужаваше да играе елиминационен кръг за Европейско първенство. Имахме сили за второто място, мачът ни беше възлов и не успяхме да вземем точки. Тези момчета се борят до край, показаха българския дух, но не успяхме да вкараме нужния гол. Виждаме колко момчета ще започнат следващия квалификационен цикъл - родени 2006, 2007, 2008 година. На Валери Владимиров се вижда младостта. Асен Митков, Никола Илиев вече отиват в мъжкия футбол, но съм спокоен, че идват добри кадри."