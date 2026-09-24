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17-годишен японец постави невероятен световен рекорд по плуване

Шин Охаши стана първият човек, слязъл под 2:05 мин. на 200 м бруст

Днес, 15:24
Шин Охаши
AINAGOC
Шин Охаши

17-годишният Шин Охаши влезе в историята на плуването, след като стана първият мъж, преминал бариерата от 2:05 мин. на 200 метра бруст.

Пред родна публика на Азиатските игри в Нагоя японецът постави нов световен рекорд - 2:04.83. Тийнейджърът свали повече от секунда от предишното върхово постижение на китаеца Цин Хайян (2:05.48 от световното първенство във Фукуока през юли 2023 г.) и  още повече от олимпийския рекорд на френската мегазвезда Леон Маршан (2:05.85), донесъл му златото в Париж 2024.

Shin Ohashi 200m breaststroke WORLD RECORD with a stunning 2:04.83 !!!
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„Толкова съм щастлив от този резултат - възкликна Охаши. - Мисля, че фактът, че състезанието е в Япония, беше огромна причина това да стане възможно, и преди всичко благодаря на всички.“

Той стана първият японски плувец, подобрил световния рекорд на 200 м бруст на Азиатски игри след олимпийската легенда Косуке Китаджима през 2002 г. – 7 години преди раждането на Шин. Това е негово второ злато в Нагоя след споделенето първо място на 100 м бруст с китаеца Джехау Дун, въпреки последиците от скорошна настинка.

„Имах проблем с настинка преди началото на Игрите и не бях сигурен дали ще успея тук - каза още японецът. - Но този път се справих, благодарение на цялата подкрепа, която получих. Резултатите ми това лято не бяха много добри и това ми даде урок колко трудни всъщност са международните състезания.“

След Охаши призовата тройка в паметното плуване допълниха Денис Петрашов (Кирг) - 2:08.67, и Сунг-джае Со (Кор) - 2:08.76.

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Ключови думи:

плуване, Шин Охаши

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