17-годишен японец постави невероятен световен рекорд по плуване

17-годишният Шин Охаши влезе в историята на плуването, след като стана първият мъж, преминал бариерата от 2:05 мин. на 200 метра бруст.

Пред родна публика на Азиатските игри в Нагоя японецът постави нов световен рекорд - 2:04.83. Тийнейджърът свали повече от секунда от предишното върхово постижение на китаеца Цин Хайян (2:05.48 от световното първенство във Фукуока през юли 2023 г.) и още повече от олимпийския рекорд на френската мегазвезда Леон Маршан (2:05.85), донесъл му златото в Париж 2024.

„Толкова съм щастлив от този резултат - възкликна Охаши. - Мисля, че фактът, че състезанието е в Япония, беше огромна причина това да стане възможно, и преди всичко благодаря на всички.“

Той стана първият японски плувец, подобрил световния рекорд на 200 м бруст на Азиатски игри след олимпийската легенда Косуке Китаджима през 2002 г. – 7 години преди раждането на Шин. Това е негово второ злато в Нагоя след споделенето първо място на 100 м бруст с китаеца Джехау Дун, въпреки последиците от скорошна настинка.

„Имах проблем с настинка преди началото на Игрите и не бях сигурен дали ще успея тук - каза още японецът. - Но този път се справих, благодарение на цялата подкрепа, която получих. Резултатите ми това лято не бяха много добри и това ми даде урок колко трудни всъщност са международните състезания.“

След Охаши призовата тройка в паметното плуване допълниха Денис Петрашов (Кирг) - 2:08.67, и Сунг-джае Со (Кор) - 2:08.76.