Волейболистите класираха България 9-а в Европа

CEV Отборът на България изигра 6 мача на Евроволей 2026 и спечели 4 от тях, финиширайки в Топ 10 на континента.

Волейболният национален отбор на България ще завърши на 9-о място в крайното класиране на европейското първенство за мъже. Това стана ясно след изиграването на всички 1/8-финали от турнира, на който страната ни е съорганизатор заедно с Италия, Финландия и Румъния.

"Лъвовете" приключиха участие именно в I кръг от директните елиминации, но се оказаха тимът с най-добри показатели извън Топ 8. Селекцията на италианския ни треньор Джанлоренцо Бленджини постигна общо 4 победи и 2 загуби при геймова разлика 15:9 (коеф. 1,667), завършвайки на трета позиция в група B в София и отпадайки впоследствие след допуснат обрат с 2:3 срещу Германия.

С баланс 4-2 и 12:8 гейма (1,500) непосредствено зад нас на 10-о място финишира Украйна. По ирония на съдбата именно украинците нанесоха единственото поражение на отбора ни в груповата фаза, преди да загубят с 0:3 от Румъния в елиминациите.

По-назад в Топ 16 са останалите осминафиналисти - в този ред: Гърция, Чехия, Сърбия, Дания, Латвия и Португалия. А подреждането в Топ 24 се допълва последователно от отпадналите в групите Естония, Швеция, Турция, Северна Македония, Швейцария, Израел, Нидерландия и Словакия.

Пъзелът в челната осмица на Евроволей 2026 пък ще се подреди постепенно след 1/4-финалите в София и Торино във вторник и сряда и Финалната четворка в Милано в петък и събота (вж. схемата по-долу). Шампионът на Стария континент ще бъде коронясан на 26 септември.

За България това е най-доброто класиране на континентално първенство при мъжете от почти десетилетие - и най-доброто изобщо, откакто турнирът се провежда с 24 финалисти. За последно "лъвовете" бяха в Топ 10 на Европа през 2017 г., когато се наредиха 6-и сред 16 участници. След разширяването на формата представителният ни отбор приключи два пъти 11-и (2019, 2021) и веднъж 15-и (2023).

В исторически план върховите постижения на българските национали на континентално ниво са сребърните медали през 1951 г. и бронзовите през 1955, 1981, 1983 и 2009 г. Имаме и още пет класирания в Топ 4 (1950, 1958, 1963, 2013, 2015). А в момента "трикольорите" са световни вицешампиони от Мондиал 2025.

СХЕМА НА ЕЛИМИНАЦИИТЕ НА ЕВРОВОЛЕЙ 2026



1/8-финали

Италия - Дания 3:0 (25:22, 25:16, 25:11)

Финландия - Гърция 3:2 (22:25, 25:16, 22:25, 25:23, 15:13)

Франция - Португалия 3:0 (25:21, 25:22, 25:21)

Украйна - Румъния 0:3 (22:25, 21:25, 28:30)

Белгия - Чехия 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15)

Словения - Сърбия 3:0 (25:14, 25:13, 25:22)

Полша - Латвия 3:0 (25:17, 25:16, 25:16)

Германия - България 3:2 (21:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:12)



1/4-финали

(А) Италия - Финландия 23.IX, Торино

(Б) Франция - Румъния 22.IX, София

(В) Белгия - Словения 23.IX, Торино

(Г) Полша - Германия 22.IX, София



1/2-финали

(I) Победител А - Победител Б 25.IX, Милано

(II) Победител В - Победител Г 25.IX, Милано



Мач за 3-то място

Загубил I - Загубил II 26.IX, Милано



Финал

Победител I - Победител II 26.IX, Милано